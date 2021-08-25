Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberleri! Süper Lig’de Vedat Muriç bombası!

Gedson Fernandes için girişimlerini hızlandıran Beşiktaş ise bu transfer için eski oyuncusu Portekizli Quaresma’yı devreye soktu. Stopere takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, Kaan Ayhan transferinin olumsuz olması hâlinde bir başka milli oyuncu için nabız yoklayacak. Öte yandan Fenerbahçe’nin eski yıldızı Vedat Muriç’le ilgili flaş bir gelişme yaşandı…

İşte günün transfer söylentileri…

FALCAO YOLCU Galatasaray, yıllık 9.5 milyon dolar maliyeti olan Radamel Falcao ile vedalaşıyor. Akşam’da yer alan habere göre; Atakaş Hatayspor maçının kadrosuna alınmayan 35 yaşındaki forvet, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami ile prensipte anlaştı. Falcao transferinin bu hafta sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

OZAN KABAK İTALYA YOLCUSU Schalke'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ozan Kabak'a İtalya'dan Torino'nun teklif yaptığı iddia edildi. Akşam’ın haberine göre; Galatasaray da Ozan Kabak’ı kiralamak için Schalke'ye bir teklif yapmıştı. Ancak Alman ekibinin teklife olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

GEDSON İÇİN QUARESMA DEVREDE Beşiktaş, Benfica ile görüşmelerde ilerleme sağladı ancak Gedson Fernandes'in Galatasaray’ı istemesi problem yarattı. Fanatik’in iddiasına göre; Beşiktaş, eski yıldızı Ricardo Quaresma'yı devreye soktu. Quaresma’nın, vatandaşını ikna etmek için harekete geçtiği ileri sürülürken, Benfica’nın 2 gün içinde siyah-beyazlılara cevap vereceği belirtildi.

KANARYA’YA JAPON SAVAŞÇI Fenerbahçe, Portekiz'in Santa Clara ekibinde top koşturan Hidemasa Morita için teklif yaptı. Fanatik’in iddiasına göre; Vitor Pereira'nın talebinin ardından harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, pazarlıklarda büyük yol aldı.