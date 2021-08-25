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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberleri! Süper Lig’de Vedat Muriç bombası!

25.08.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dair günün transfer haberleri… Süper Lig’de bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, Morutan’ın ardından Halil Dervişoğlu’nun bonservisini almak için harekete geçti. Eski yıldızı Ozan Kabak için de nabız yoklayan sarı-kırmızılılarda Falcao’nun da yolcu olduğu iddia edildi.

Gedson Fernandes için girişimlerini hızlandıran Beşiktaş ise bu transfer için eski oyuncusu Portekizli Quaresma’yı devreye soktu. Stopere takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, Kaan Ayhan transferinin olumsuz olması hâlinde bir başka milli oyuncu için nabız yoklayacak. Öte yandan Fenerbahçe’nin eski yıldızı Vedat Muriç’le ilgili flaş bir gelişme yaşandı…

İşte günün transfer söylentileri…

FALCAO YOLCU

FALCAO YOLCU
Galatasaray, yıllık 9.5 milyon dolar maliyeti olan Radamel Falcao ile vedalaşıyor. Akşam’da yer alan habere göre; Atakaş Hatayspor maçının kadrosuna alınmayan 35 yaşındaki forvet, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami ile prensipte anlaştı. Falcao transferinin bu hafta sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

OZAN KABAK İTALYA YOLCUSU

OZAN KABAK İTALYA YOLCUSU
Schalke'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ozan Kabak'a İtalya'dan Torino'nun teklif yaptığı iddia edildi. Akşam’ın haberine göre; Galatasaray da Ozan Kabak’ı kiralamak için Schalke'ye bir teklif yapmıştı. Ancak Alman ekibinin teklife olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

GEDSON İÇİN QUARESMA DEVREDE

GEDSON İÇİN QUARESMA DEVREDE
Beşiktaş, Benfica ile görüşmelerde ilerleme sağladı ancak Gedson Fernandes'in Galatasaray’ı istemesi problem yarattı. Fanatik’in iddiasına göre; Beşiktaş, eski yıldızı Ricardo Quaresma'yı devreye soktu. Quaresma’nın, vatandaşını ikna etmek için harekete geçtiği ileri sürülürken, Benfica’nın 2 gün içinde siyah-beyazlılara cevap vereceği belirtildi.

KANARYA’YA JAPON SAVAŞÇI

KANARYA’YA JAPON SAVAŞÇI
Fenerbahçe, Portekiz'in Santa Clara ekibinde top koşturan Hidemasa Morita için teklif yaptı. Fanatik’in iddiasına göre; Vitor Pereira'nın talebinin ardından harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, pazarlıklarda büyük yol aldı.

SIRADAKİ İSİM HALİL DERVİŞOĞLU

SIRADAKİ İSİM HALİL DERVİŞOĞLU
Olimpiu Morutan'da mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılıların geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Halil Dervişoğlu'nun da bonservisini almak üzere olduğu iddia edildi. Fanatik’te yer alan habere göre; Brendford’la görüşmelerde sona gelen Galatasaray’ın haftasonuna kadar milli oyuncuyu bitireceği öne sürüldü.
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