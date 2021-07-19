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Galatasaray, Ghezzal transferini bitirdi

19.07.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rachid Ghezzal transferinde kazanan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, Ghezzal ve kulübü Leicester City ile ön anlaşma yaptı. Resmi imzaların Perşembe günü atılması bekleniyor.

Galatasaray süper ligin asist kralı Rachid Ghezzal'ı Beşiktaş'tan koparttı. Siyah beyazlılar Cezayirli oyuncunun bonservisini almak için uğraş veriyordu. Devreye giren Galatasaray Ghezzal ve kulübü Leicester City ile prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray'ın 29 yaşındaki oyuncuya Beşiktaş'tan 400 bin euro fazla maaş verdiği öğrenildi.

GALATASARAY'IN 'BAYRAM ŞEKERİ' GHEZZAL

Şu ana kadar Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ile Göztepe'den Alparslan Öztürk'ü bedelsiz olarak, Alper Barış Yılmaz'ı ise bonservisiyle kadrosuna katan Galatasaray, transferde asıl bombayı ise Ghezzal ile patlatacak.

ANLAŞMA ARTIK AN MESELESİ

ANLAŞMA ARTIK AN MESELESİ
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cezayirli oyuncu ile anlaşma sağlandı. Sarı-Kırmızılı kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre; tarafların anlaşması an meselesi ve arada sadece küçük detaylar kaldı.

2.7 MİLYON EURO'DAN 4 YIL

2.7 MİLYON EURO'DAN 4 YIL
Sarı-Kırmızılılar'ın Cezayirli oyuncuyla 4 yıllık prensip anlaşma sağladığı belirtildi. Ghezzal'ın G.Saray'dan 2 milyon 700 bin euro net maaş ve artı başarı bonusları alacağı ifade edildi.

LEICESTER'A 3.5 MİLYON EURO

LEICESTER'A 3.5 MİLYON EURO
Piyasa değerini geçen yıl Beşiktaş'ta gösterdiği performansın ardından 5.5 milyon eurodan 12 milyon euroya çıkaran 29 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın Leicester City ile 3.5 milyon euroya el sıkıştığı da gelen bilgiler arasında...

KISA SÜRE İÇİNDE İMZA

KISA SÜRE İÇİNDE İMZA
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Ghezzal Perşembe günü İstanbul'a gelerek Galatasaray'a imza atacak.
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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