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Galatasaray Gomis'in kuzenini transfer ediyor

08.09.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız basını, Galatasaray'ın Nampalys Mendy'nin kiralanması için anlaşmaya vardığını öne sürdü.

Galatasaray'ın orta saha transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaray, Leicester City'de forma giyen orta saha oyuncusu Nampalys Mendy'nin kiralanması konusunda İngiliz kulübüyle büyük oranda anlaşmaya vardı.

Öte yandan transferin son gününe girilmesi nedeniyle oyuncunun Türkiye'ye gitmek için acele etmesi gerektiği ve bu nedenle imzanın tehlikede olduğu vurgulandı.

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NAMPALYS MENDY KİMDİR?

29 yaşındaki Fransız doğumlu Senegal uyruklu ön libero oyuncusu Nampalys Mendy, 3 sezondur Leicester City forması giyiyor.

BAFETIMBI GOMIS'İN KUZENİ

1,67'lik boyu ile dikkat çeken Nampalys Mendy, aynı zamanda Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'in kuzeni olmasıyla biliniyor.

Monaco altyapısında yetişen Nampalys Mendy, bugüne kadar Monaco, Nice ve Leicester City formalarını terletti. Senegalli futbolcu 4 kez milli takım forması giyerken, kulüpler kariyerinde 300 maçta 1 gol ve 6 asist kaydetti.

(FUTBOL ARENA)

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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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