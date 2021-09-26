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Galatasaray-Göztepe maçı hangi kanalda? Galatasaray-Göztepe maçı saat kaçta ve ne zaman?

26.09.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Eylül 2021 Pazar günü Galatasaray ile Göztepe maçı oynanacak. Futbolseverler tarafından merakla beklenen maç Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilecek. Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Göztepe’yi konuk ediyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. İşte merak edilenler...

Galatasaray-Göztepe maçının başlamasına sayılı saatler kaldı. Heyecan dorukta. Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'a konuk olan Göztepe, Lig'de 15. sırada yer alıyor. Galatasaray ise 11. sırada yarışa devam ediyor. Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de bugün 9. kez karşı karşıya geliyor. İşte merak edilenler...

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilecek olan Galatasaray-Göztepe maçı bu akşam Ali Şansalan tarafından yönetilecek.
Galatasaray-Göztepe maçı 19.00'da başlayacak. Söz konusu maç futbolseverler için beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Yedlin, Luyindama, Muslera, van Aanholt, Assuncao, Berkan, Nelsson, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER

GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER
Göztepe: İrfan, Kerim, Arslanagic, Angel, Halil Akbunar, Berkan Emir, Nwobodo, Soner, Lourency, Ndiaye, Jahovic
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Göztepe
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