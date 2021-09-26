Galatasaray-Göztepe maçı hangi kanalda? Galatasaray-Göztepe maçı saat kaçta ve ne zaman?

Galatasaray-Göztepe maçının başlamasına sayılı saatler kaldı. Heyecan dorukta. Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'a konuk olan Göztepe, Lig'de 15. sırada yer alıyor. Galatasaray ise 11. sırada yarışa devam ediyor. Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de bugün 9. kez karşı karşıya geliyor. İşte merak edilenler...