Galatasaray'ı pişman eden hafta! Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne, Younes Belhanda, Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru'dan gol şov...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk umuduyla giren ve kadrosuna birçok önemli futbolcuyu katan Galatasaray'da takımdan gönderilen oyuncuların pişmanlığı yaşanıyor. Daha önce sarı - kırmızılı formayı terletmiş olan futbolcuların bu hafta oynadıkları takımlarda gösterdikleri performanslar taraftarların dikkatini çekti.

GALATASARAY'I PİŞMAN ETTİLER

MOHAMED YİNE ATTI Sezon başında Galatasaray'dan Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed, takımının bu hafta Brest ile oynadığı maça damgasını vurdu. Nantes'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan maçta ekibinin 3. golünü kaydeden Mohamed, 9.0 reyting ile müsabakanın oyuncusu oldu. Mısırlı futbolcu ayrıca bu sezon 4. golünü atmış oldu.

DIAGNE GOLLERİNE DEVAM EDİYOR Tıpkı Mohamed gibi sezon başında Karagümrük'ün yolunu tutan Mbaye Diagne de bu hafta ağları sarsan bir diğer oyuncu oldu. İstanbul ekibinin Hatayspor ile oynadığı ve 3-0 kazandığı karşılaşmada forma giyen Diagne, 90+8. dakikada kullandığı penaltıyla bu sezon attığı gol sayısını 5'e yükseltti.

ADANA DEMİRSPOR TOPLAMIŞTI Transfer döneminde Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye'yi kadrosuna katan Adana Demirspor'da daha önce Galatasaray'da forma giymiş oyuncu sayısı Younes Belhanda ile birlikte 3'e yükselmişti.

ÜÇÜ DE GOL ATTI Mavi Şimşekler, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıktı ve karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Adana Demirspor'da Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye, bu maçta ağları sarsan isimler oldular. Belhanda ayrıca bir golün de asistini yaptı.