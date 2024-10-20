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  4. Galatasaray ile olan puan farkı 8'e çıktı! Sosyal medya hareketlendi, Fenerbahçe taraftarı Jose Mourinho'ya hep bir ağızdan çok sert yüklendi : ''Tazminat zamanı gelmiş''

Galatasaray ile olan puan farkı 8'e çıktı! Sosyal medya hareketlendi, Fenerbahçe taraftarı Jose Mourinho'ya hep bir ağızdan çok sert yüklendi : ''Tazminat zamanı gelmiş''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
20.10.2024 21:36
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşılaştığı Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın son bölümünde kalesinde gördüğü golle 2 puan kaybeden Fenerbahçe, bu sonuçla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Taraftarlar, bu kritik mücadelede yaşanan puan kaybının ardından teknik direktör Jose Mourinho'ya büyük tepki gösterdi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, iki kez öne geçtiği Samsunspor karşısında skoru koruyamadı ve maçın son dakikalarında kalesinde gördüğü golle 2-2'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

MOURINHO'YU HEDEF GÖSTERDİLER

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Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8'e çıkan Fenerbahçe'de, taraftarlar beraberlikten teknik direktörleri Jose Mourinho'yu sorumlu tutarak hedef gösterdiler.

İSTİFAYA DAVET ETTİLER

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Sosyal medyada sarı - lacivertli taraftarlar Portekizli çalıştırıcıya çok sert yüklendi.

Son dakikalarda kaybedilen 2 puanın ardından Jose Mourinho'ya sinirlenen sarı - lacivertli taraftarlar hep bir ağızdan istifaya davet ederek eleştirilerde bulundular. X platformunda mücadelenin tamamlanmasından kısa bir süre içerisinde 'Mourinho' ismi gündeme oturdu.

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José Mourinho Samsunspor fenerbahçe mourinho
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