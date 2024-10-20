Galatasaray ile olan puan farkı 8'e çıktı! Sosyal medya hareketlendi, Fenerbahçe taraftarı Jose Mourinho'ya hep bir ağızdan çok sert yüklendi : ''Tazminat zamanı gelmiş''

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, iki kez öne geçtiği Samsunspor karşısında skoru koruyamadı ve maçın son dakikalarında kalesinde gördüğü golle 2-2'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

MOURINHO'YU HEDEF GÖSTERDİLER

Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8'e çıkan Fenerbahçe'de, taraftarlar beraberlikten teknik direktörleri Jose Mourinho'yu sorumlu tutarak hedef gösterdiler.

İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Sosyal medyada sarı - lacivertli taraftarlar Portekizli çalıştırıcıya çok sert yüklendi.

Son dakikalarda kaybedilen 2 puanın ardından Jose Mourinho'ya sinirlenen sarı - lacivertli taraftarlar hep bir ağızdan istifaya davet ederek eleştirilerde bulundular. X platformunda mücadelenin tamamlanmasından kısa bir süre içerisinde 'Mourinho' ismi gündeme oturdu.