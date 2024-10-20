Galatasaray ile olan puan farkı 8'e çıktı! Sosyal medya hareketlendi, Fenerbahçe taraftarı Jose Mourinho'ya hep bir ağızdan çok sert yüklendi : ''Tazminat zamanı gelmiş''

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, iki kez öne geçtiği Samsunspor karşısında skoru koruyamadı ve maçın son dakikalarında kalesinde gördüğü golle 2-2'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.
Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8'e çıkan Fenerbahçe'de, taraftarlar beraberlikten teknik direktörleri Jose Mourinho'yu sorumlu tutarak hedef gösterdiler.
Sosyal medyada sarı - lacivertli taraftarlar Portekizli çalıştırıcıya çok sert yüklendi.
Son dakikalarda kaybedilen 2 puanın ardından Jose Mourinho'ya sinirlenen sarı - lacivertli taraftarlar hep bir ağızdan istifaya davet ederek eleştirilerde bulundular. X platformunda mücadelenin tamamlanmasından kısa bir süre içerisinde 'Mourinho' ismi gündeme oturdu.