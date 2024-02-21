Galatasaray ile sözleşme uzatmayınca Muslera'nın yeni adresini duyurdular! Anlaşma şartları bile belli...

Uzun yıllardır Galatasaray kalesini koruyan ve Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernando Muslera için teknik direktör Okan Buruk her ne kadar "Devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullansa da, henüz sözleşme görüşmelerinin resmi olarak gerçekleşmemesi ve yeni mukavele imzalanmaması durumu ayrılık iddialarını da güçlendiriyor.

