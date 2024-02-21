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Galatasaray ile sözleşme uzatmayınca Muslera'nın yeni adresini duyurdular! Anlaşma şartları bile belli...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.02.2024 08:55 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona ererken henüz yeni bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Uruguaylı file bekçisi için birçok iddia ortaya atılırken şimdi de İtalyan kulübünün devreye girdiği yazıldı. İşte detaylar...

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Uzun yıllardır Galatasaray kalesini koruyan ve Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernando Muslera için teknik direktör Okan Buruk her ne kadar "Devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullansa da, henüz sözleşme görüşmelerinin resmi olarak gerçekleşmemesi ve yeni mukavele imzalanmaması durumu ayrılık iddialarını da güçlendiriyor.

Canlı Skor

İTALYANLAR DEVREDE

İTALYANLAR DEVREDE

Hal böyle olunca Uruguaylı eldiven için birçok iddia ortaya atılmaya devam ederken şimdi de yıldız eldiven için İtalyan kulübünün devreye girdiği ve Muslera'ya 2 yıllık sözleşme önerileceği belirtildi.

PARMA MUSLERA'YI İSTİYOR

PARMA MUSLERA'YI İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Serie B'de mücadele eden Çizme'nin köklü takımlarından Parma, Serie A'ya yükselmesi halinde kalesini Uruguaylı eldivene emanet etmek istiyor. İtalyan ekibinin 37 yaşındaki kalecinin menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmede transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

2 YILLIK SÖZLEŞME

2 YILLIK SÖZLEŞME

Parma'nın Muslera'ya 2 yıllık bir sözleşme teklif etmeyi planladığı belirlendi. 2011 yılından beri Galatasaray forması giyen ve Sarı-Kırmızılı formayla büyük başarılara imza atan Muslera'nın transferiyle ilgili kararını sezon sonuna bıraktığı öğrenildi.

AVRUPA'NIN EN İYİLERİNDEN

AVRUPA'NIN EN İYİLERİNDEN

Galatasaray'ın deneyimli eldiveni Fernando Muslera, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Uruguaylı kaleci, Süper Lig'de maç başına 0.56 gol yiyerek kariyer rekorunu kırdı. Muslera ayrıca Avrupa'da da en az gol yiyen 3. kaleci. Galatasaray formasıyla bu sezon 25 Süper Lig maçında forma giydi. Kalesinde 14 gol gördü. 13 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.

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