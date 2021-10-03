Galatasaray’ın 3. golünde faul yok mu? Galatasaray Rizespor maçı sonrası tartışma konusu oldu!

Galatasaray ile Çaykur Rizespor mücadelesinde atılan sarı kırmızılı takımın 3. golü taraftarları ikiye böldü. Rizespor taraftarları tarafından golün faul olduğu iddia edildi.

GALATASARAY'IN 3. GOLÜNDE FAUL YOK MU?

Galatasaray ile Rizespor maçı sonrası Galatasaray'ın 3. golünde faul olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

Süper Lig'de 8. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadelet etti. 5. dakikada Sarı-Kırmızılılar, Mohammed ile öne geçti. 17 ve 25'inci dakikada ise Rizespor'un Finli forveti Joel Pohjanpalo sahneye çıktı ve Karadeniz ekibi 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Sarı kırmızılı takım tam 5 golün atıldığı, 1 penaltının kaçtığı ve 1 kırmızı kartın çıktığı maçta Karadeniz ekibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray'ın gollerini Mostafa Mohammed (2) ve Olimpiu Morutan atarken, Rizespor'un iki golünü de Joel Pohjanpalo kaydetti.

3. golün faul olmadığı söylenirken maç sonunda 3. golün faul olup olmadığı sosyal medya üzerinde de tartışma konusu haline geldi.