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Galatasaray’ın 3. golünde faul yok mu? Galatasaray Rizespor maçı sonrası tartışma konusu oldu!

03.10.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 8. hafta maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. 2-3 biten ve Galatasaray'ın galip geldiği maçta sarı kırmızılı takımın attığı 3. golün faul olup olmadığı tartışma konusu haline geldi. Peki Galatasaray’ın 3. golünde faul yok mu? İşte Galatasaray Rizespor maçı sonrası çokça tartışılan gol...

Galatasaray ile Çaykur Rizespor mücadelesinde atılan sarı kırmızılı takımın 3. golü taraftarları ikiye böldü. Rizespor taraftarları tarafından golün faul olduğu iddia edildi.

GALATASARAY'IN 3. GOLÜNDE FAUL YOK MU?

Galatasaray ile Rizespor maçı sonrası Galatasaray'ın 3. golünde faul olup olmadığı araştırılmaya başlandı.
Süper Lig'de 8. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadelet etti. 5. dakikada Sarı-Kırmızılılar, Mohammed ile öne geçti. 17 ve 25'inci dakikada ise Rizespor'un Finli forveti Joel Pohjanpalo sahneye çıktı ve Karadeniz ekibi 2-1 üstünlüğü yakaladı.
Sarı kırmızılı takım tam 5 golün atıldığı, 1 penaltının kaçtığı ve 1 kırmızı kartın çıktığı maçta Karadeniz ekibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray'ın gollerini Mostafa Mohammed (2) ve Olimpiu Morutan atarken, Rizespor'un iki golünü de Joel Pohjanpalo kaydetti.
3. golün faul olmadığı söylenirken maç sonunda 3. golün faul olup olmadığı sosyal medya üzerinde de tartışma konusu haline geldi.
Takipçiler golün faul olduğu ve olmadığı yönünde pek çok tweet attı. İşte o paylaşım ve yorumlar...
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Çaykur Rizespor
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