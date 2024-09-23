Galatasaray'ın eski yıldızı Gomis'ten çarpıcı itiraf! ''Ben zaten Fenerbahçe'yi tutuyordum"

"ASIL YERİMİN GALATASARAY OLDUĞUNU FARK ETTİM"

"Fenerbahçe benim yerime önce Mamadou Niang’ı, sonra da Moussa Sow’u transfer etti. İkisi de çok başarılı oldu bu arada… Fenerbahçe’yi her zaman izlemeye devam ettim, ancak Galatasaray’a transfer olup orada oynadıktan sonra, frankofon bir okula sahip olması ve gol sevincimin aslan olması nedeniyle asıl yerimin Galatasaray olduğunu fark ettim. Saint-Etienne-Lyon’un aksine, Lyon’un çok daha üstün olduğu çekişmeye kıyasla…"