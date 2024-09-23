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Galatasaray'ın eski yıldızı Gomis'ten çarpıcı itiraf! ''Ben zaten Fenerbahçe'yi tutuyordum"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.09.2024 20:22
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Galatasaray taraftarının çok sevdiği isimlerin başında gelen Bafetimbi Gomis, Le Carre'ye açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a transferinin detaylarını anlatan Gomis, sarı-kırmızılılara transfer olmadan önce Fenerbahçe'yi desteklediğini itiraf etti. Gomis'in bu itirafı sosyal medyayı adeta salladı.

Galatasaray'ın son yıllardaki en iyi golcüleri arasında gösterilen Bafetimbi Gomis, Fransız basınına özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a gelmeden önce Fenerbahçe'yi desteklediğini ifade eden Gomis'in çarpıcı itirafı sosyal medyada gündeme oturdu.

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"ZATEN FENERBAHÇE'Yİ TUTUYORDUM"

"ZATEN FENERBAHÇE'Yİ TUTUYORDUM"

"Galatasaray’a transfer olmadan önce zaten Fenerbahçe taraftarıydım. Onları tutuyordum. Fenerbahçe, beni birçok kez transfer etmek için girişimde bulunmuştu ve benimle iletişime geçen ilk Türk kulübü olduğu için uzaktan da olsa onları takip ediyordum."

"ASIL YERİMİN GALATASARAY OLDUĞUNU FARK ETTİM"

"ASIL YERİMİN GALATASARAY OLDUĞUNU FARK ETTİM"

"Fenerbahçe benim yerime önce Mamadou Niang’ı, sonra da Moussa Sow’u transfer etti. İkisi de çok başarılı oldu bu arada… Fenerbahçe’yi her zaman izlemeye devam ettim, ancak Galatasaray’a transfer olup orada oynadıktan sonra, frankofon bir okula sahip olması ve gol sevincimin aslan olması nedeniyle asıl yerimin Galatasaray olduğunu fark ettim. Saint-Etienne-Lyon’un aksine, Lyon’un çok daha üstün olduğu çekişmeye kıyasla…"

"GALATASARAY, FENERBAHÇE'NİN ÖNÜNDE"

"GALATASARAY, FENERBAHÇE'NİN ÖNÜNDE"

"Galatasaray, Fenerbahçe’nin bana göre önünde.. Çünkü en çok kupa kazanan kulüp."

"FENERBAHÇE'DE OYNASAYDIN FENERBAHÇE DERDİN..."

"FENERBAHÇE'DE OYNASAYDIN FENERBAHÇE DERDİN..."

"Hayır, hayır, hayır, söylediğim doğru! Kupa sayılarına bakarak görebilirsiniz."

"YENİ DOĞAN BEBEKLERE İSMİM VERİLDİ"

"YENİ DOĞAN BEBEKLERE İSMİM VERİLDİ"

"Galatasaray’da iki yıl içinde birçok kupa kazandım. Türkiye’de son istekleri beni görmek olan pek çok hasta ile görüştüm. Yeni doğan bebeklere, hayvanlara adım verildi, dövmeler yapıldı, arabaların üzerine ismim yazıldı. Türkiye ve Suudi Arabistan ile aramda çok güçlü bir bağ olduğunu söyleyebilirim."

Anahtar Kelimeler:
Bafétimbi Gomis fenerbahçe galatasaray
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