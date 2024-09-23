Galatasaray'ın eski yıldızı Gomis'ten çarpıcı itiraf! ''Ben zaten Fenerbahçe'yi tutuyordum"

Galatasaray'ın son yıllardaki en iyi golcüleri arasında gösterilen Bafetimbi Gomis, Fransız basınına özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a gelmeden önce Fenerbahçe'yi desteklediğini ifade eden Gomis'in çarpıcı itirafı sosyal medyada gündeme oturdu.
"Galatasaray’a transfer olmadan önce zaten Fenerbahçe taraftarıydım. Onları tutuyordum. Fenerbahçe, beni birçok kez transfer etmek için girişimde bulunmuştu ve benimle iletişime geçen ilk Türk kulübü olduğu için uzaktan da olsa onları takip ediyordum."
"Fenerbahçe benim yerime önce Mamadou Niang’ı, sonra da Moussa Sow’u transfer etti. İkisi de çok başarılı oldu bu arada… Fenerbahçe’yi her zaman izlemeye devam ettim, ancak Galatasaray’a transfer olup orada oynadıktan sonra, frankofon bir okula sahip olması ve gol sevincimin aslan olması nedeniyle asıl yerimin Galatasaray olduğunu fark ettim. Saint-Etienne-Lyon’un aksine, Lyon’un çok daha üstün olduğu çekişmeye kıyasla…"
"Galatasaray, Fenerbahçe’nin bana göre önünde.. Çünkü en çok kupa kazanan kulüp."
"Hayır, hayır, hayır, söylediğim doğru! Kupa sayılarına bakarak görebilirsiniz."
"Galatasaray’da iki yıl içinde birçok kupa kazandım. Türkiye’de son istekleri beni görmek olan pek çok hasta ile görüştüm. Yeni doğan bebeklere, hayvanlara adım verildi, dövmeler yapıldı, arabaların üzerine ismim yazıldı. Türkiye ve Suudi Arabistan ile aramda çok güçlü bir bağ olduğunu söyleyebilirim."