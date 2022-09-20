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  4. Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un yanına gidiyor!

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un yanına gidiyor!

20.09.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da oynadığı dönemde gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen eski futbolcu Wesley Sneijder, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı. Futbolculuğunun sonlarına doğru özel hayatı ve evliliğinde birçok problem yaşayan Sneijder'in aldığı kilolar dikkat çekmişti. Hollandalı efsanenin futbola bu kez yönetim tarafıyla geri dönüyor. Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un da forma giydiği Fortuna Sittard ile Wesley Sneijder birlikteliği çok yakın...

Kariyerinde Ajax, Real Madrid ve Inter gibi dünya devlerinde oynama şansı bulan, 2013 yılında ise Galatasaray'a gelen Hollandalı eski futbolcu Wesley Sniejder, 2019 yılında Al-Gharafa forması ile aktif futbolculuk hayatına nokta koymuştu. Oynadığı dönemde sarı - kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Sneijder, futbola bu kez işin yönetim tarafında yer alarak geri dönecek.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

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Futbolu bıraktıktan sonra özel hayatında birçok problemle uğraşan ve aldığı kilolarla dikkat çeken Wesley Sneijder'in, Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittard'da görev almak için görüşmelere başladığı iddia edildi.

SADECE MAÇI İZLEMEK İÇİN GİTMEDİ

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Hollanda basınında yer alan haberlere göre; Fortuna Sittard'ın, Eredivisie'de Excelsior ile oynadığı maçı tribünden izleyen efsane ismin, sadece karşılaşmayı takip etmek için stadyumda olmadığı belirtildi.

"ÇOK İLGİNÇ BİR PROJE"

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Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sneijder, "Sittard'da uzun vadeli bir proje var. Bu projede birden fazla takım yer alacak. Bence çok ilginç bir proje" dedi.

"BİRKAÇ SEÇENEĞİM VAR"

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Görevi için birkaç farklı seçeneği olduğunu söyleyen eski futbolcu, "Bu projede benim de rol oynama şansım var. Çok güzel bir konuşma yaptım. Ne yapacağımı henüz bilmiyorum. Organizasyon içinde birkaç seçeneğim var" ifadelerini kullandı.

Hollanda Ligi'nde geride kalan 7 haftada 4 puanla 16. sırada yer alan Fortuna Sittard'da Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan forma giyiyor.

WESLEY SNEIJDER FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Fortuna Sittard Wesley Sneijder Doğan Erdoğan Oğuzhan Özyakup Burak Yılmaz galatasaray
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