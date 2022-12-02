Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Patrick van Aanholt'un menajeri öyle şeyler istedi ki!

Menajerinin yönetimden talepleri şaşırtırken, oyuncunun hem bu sezonun ikinci yarısından olan alacağını, hem gelecek sezon olan alacağının tamamını istiyor. Hollandalı oyuncunun bir başka talebi ise sözleşmesinde yer alan şampiyonluk primleri olduğu iddia edildi.