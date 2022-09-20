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Galatasaray'ın Icardi transferinin perde arkası ortaya çıktı

20.09.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a transfer olarak tüm Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken Icardi hakkında İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin kaynaklı verilen haberde, Icardi'nin yeniden futbol oynayabilmek için yüklü teklifleri reddettiği yazıldı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Icardi'nin transferi gündemden düşmüyor. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın birçok ülkesinde konuşulan bu transferin perde arkasında yaşananlar yavaş yavaş su yüzüne çıkıyor.

KATAR'DAN GELEN TEKLİFİ REDDETTİ

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Icardi, hala üst seviyede futbol oynamak istediği için Katar'dan gelen teklifi reddetti. Maaş olarak daha yüklü bir miktar ödenmesine rağmen reddeden Icardi, daha az paraya Galatasaray'da oynamayı kabul etti. Bu transferin kolaylaşmasında İstanbul gibi güzel bir şehrin olması da detaylarda yer aldı.

ICARDI & WANDA NARA FOTOĞRAFLARI

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Mauro Icardi galatasaray Deniz Akkaya
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