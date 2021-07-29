Galatasaray’ın kurucusu Ali Sami Yen kimdir? Ali Sami Yen kaç yaşında vefat etti?

Ali Sami Yen, Türk futbolunun efsaneleri arasına giren önemli isimlerden biri. Türk sporunu örgütleyen ilk isim olan Yen, Türk edebiyatının önemli ustalarından Şemsettin Sami’nin oğludur. 14 - 15 yaşlarında futbolla tanışan Yen, daha sonra Türkiye İdman Cemiyetleri İttikakı’nı kurdu. Sporun her alanında hizmet vermek için kurulan Türkiye İdman Cemiyeti, daha sonra Ali Sami Yen tarafından değerlendirilerek, farklı federasyonlar kuruldu. Peki, Türk futbolunun önemli yapıtaşlarından biri olan Ali Sami Yen kimdir?

Ali Sami Yen kimdir?

20 Mayıs 1886 tarihinde doğan ve Soyadı Kanunu'nun ardından Yen soy ismini alan Ali Sami Yen, edebiyatımızın ustalarından Şemsettin Sami ile Emine Fraşeri'nin ikinci oğlu olarak İstanbul Kandilli’de dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik hayatını da İstanbul'da geçiren Ali Sami Yen eğitim hayatını Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirdi.

Ayrıca aynı dönem içerisinde futbol oynadı ve futbola olan aşkı ile asla unutulmayacak bir girişim yaparak Galatasaray Futbol Kulübü’nü kurdu. 1907 yılında Kadıköy ile oynanan ve 3-0 kazanılan maçta ayağının kırılması sonucu futbol kariyerine nokta koyan başarılı orta saha oyuncusu Ali Sami Bey, 1909 yılında başkanı olduğu Galatasaray'ı ilk şampiyon Türk takımı yapma başarısını elde etti.

Çalışkanlığı, azmi, disiplini ve mütevazı kişiliğiyle bilinen Ali Sami Yen, 1910 yılında Galatasaray'ın ilk müzesini kuran isim de oldu. Ali Sami Yen, İstanbul Moda'da İtalyanların kullandığı lokale hükümet tarafından el konulup kendilerine tahsis edilmesinin ardından, o güne kadar elde edilen tüm kupalarla kulübünün ilk müzesini oluşturdu. Yine aynı yıl, İstanbul Ligi Komite Başkanı da seçildi.

Galatarasay'da 1905-1918 yılları arasında 13 yıl ve 1925 yılında 1 yıl olmak üzere iki dönemde yaptığı 14 yıllık başkanlığı onun sadece Galatasaray'a verdiği hizmetinin bir bölümü olarak kabul edilir. Çünkü Milli Takım'ın Romanya ile oynadığı ilk resmi maçta, teknik adam göreviyle sahada yer alan isim de yine Ali Sami Yen'dir.