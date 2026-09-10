Galatasaray'ın mağlubiyetini Fenerbahçe üzerinden gördüler! O isme övgüler...

A Bola: Aslanlar'ın Türkleri "Türk gibi oynamaya" zorlaması biraz zaman aldı

"Sporting maça alışılmadık derecede tutuk ve işleri gereksiz yere zorlamaya meyilli bir şekilde başladı; kısa süre sonra da geriye düştü. Ancak sonrasında giderek toparlandılar ve Türk takımlarının o meşhur "kaotik" yapısı devreye girdiğinde, maçın başında harcanan o milyonların akıbetine dair tüm şüpheler ortadan kalktı."