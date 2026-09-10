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Galatasaray'ın mağlubiyetini Fenerbahçe üzerinden gördüler! O isme övgüler...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne Sporting deplasmanında aldığı 3-1'lik yenilgiyle başladı. Portekiz basını karşılaşmaya geniş yer ayırırken, sarı-kırmızılıların erken üstünlüğü sonrası yaşanan geri dönüş ve Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Luis Suarez'in golü öne çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın mağlubiyetini Fenerbahçe üzerinden gördüler! O isme övgüler...
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçında Sporting deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, erken bulduğu golle avantajı eline geçirmesine rağmen karşılaşmanın ilerleyen bölümünde üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

SPORTİNG GERİ DÖNDÜ

Galatasaray ın mağlubiyetini Fenerbahçe üzerinden gördüler! O isme övgüler... 1

Mücadelenin başında Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine gönderdiği topla öne geçen Galatasaray, skoru uzun süre koruyamadı. Sporting, Geny Catamo'nun golüyle beraberliği yakalarken, Luis Suarez'in attığı gol Portekiz temsilcisini üstünlüğe taşıdı.

Karşılaşmanın son bölümünde Rodrigo Zalazar'ın fileleri havalandırmasıyla fark ikiye çıktı. Böylece Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasını deplasmanda aldığı 3-1'lik mağlubiyetle tamamladı.

FENERBAHÇE DETAYI...

Galatasaray ın mağlubiyetini Fenerbahçe üzerinden gördüler! O isme övgüler... 2

Sporting'in Galatasaray karşısındaki galibiyeti Portekiz basınında da geniş yankı buldu. Karşılaşmada penaltıdan bir gol de atan Luis Suarez'in performansı ön plana çıkarıldı.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği ancak anlaşmanın gerçekleşmediği Luis Suarez'in Galatasaray karşısında sahneye çıkması dikkat çekici bir ayrıntı olarak değerlendirildi.

Portekiz medyası, Sporting'in geriye düştüğü karşılaşmada oyunun kontrolünü yeniden ele almasını ve Galatasaray karşısında elde ettiği farklı galibiyeti öne çıkan başlıklar arasında gösterdi.

İŞTE O BAŞLIKLAR

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A Bola: Aslanlar'ın Türkleri "Türk gibi oynamaya" zorlaması biraz zaman aldı

Galatasaray'ın mağlubiyetini Fenerbahçe üzerinden gördüler! O isme övgüler... G1

"Sporting maça alışılmadık derecede tutuk ve işleri gereksiz yere zorlamaya meyilli bir şekilde başladı; kısa süre sonra da geriye düştü. Ancak sonrasında giderek toparlandılar ve Türk takımlarının o meşhur "kaotik" yapısı devreye girdiğinde, maçın başında harcanan o milyonların akıbetine dair tüm şüpheler ortadan kalktı."

Record: Sporting, geri dönüşle gelen bir zaferin ardından Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı   

Galatasaray'ın mağlubiyetini Fenerbahçe üzerinden gördüler! O isme övgüler... G2

“Alvalade'de oynanan maç, Sporting'in Portekizli oyuncu Rafael Leao'nun da yer aldığı Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında 3-1 yenmesiyle sona erdi. Aslanlar, 5. dakikada kendi kalesine attıkları golle geriye düşseler de maçı çevirmeyi başardılar. Geny Catamo 27. dakikada eşitliği sağladı, Luis Suarez 57. dakikada penaltıdan Rui Borges'in takımını öne geçirdi ve Zalazar 63. dakikada harika bir serbest vuruş golüyle galibiyeti perçinledi.”

O Jogo: Sporting, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Galatasaray'ı geri dönüş zaferiyle mağlup etti.   

Galatasaray'ın mağlubiyetini Fenerbahçe üzerinden gördüler! O isme övgüler... G3

“Sporting, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk maçına neredeyse mağlubiyetle başladıktan sonra, Çarşamba günü evinde Türk takımı Galatasaray'ı 3-1 yendi.”

RTP: Alvalade'de zafer   

Galatasaray'ın mağlubiyetini Fenerbahçe üzerinden gördüler! O isme övgüler... G4

“Sporting, Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle maça neredeyse geride başlamış olsa da, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk maçında Alvalade Stadı'nda Galatasaray'ı 3-1 yenmeyi başardı.”

JN: Rodrigo Zalazar, sanatsal bir dokunuşla geri dönüşü taçlandırdı   

Galatasaray'ın mağlubiyetini Fenerbahçe üzerinden gördüler! O isme övgüler... G5

"Sporting, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı. "Aslanlar", ikinci yarıdaki geri dönüşün ardından Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederken, galibiyeti perçinleyen gol Rodrigo Zalazar'dan —adeta ders niteliğinde bir ustalıkla kullanılan— kusursuza yakın bir serbest vuruşla geldi. Bu galibiyet, "Aslanlar"ın turnuvadaki son yedi maçının altısını kazandığı Alvalade kalesinin itibarını pekiştiriyor."

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