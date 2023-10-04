Galatasaray'ın Manchester United karşısındaki tarihi başarısı dünya gündemine oturdu! ''Galatasaray yeniden Avrupa fatihi...''

Galatasaray'ın Manchester United galibiyeti dünya basınında geniş yer aldı. Sarı-kırmızılıların oyununa hayran kalan gazeteler, Galatasaray'ın yeniden Avrupa fatihi olduğu detayına vurgu yaparak Icardi'yi göklere çıkardı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maç öncesi planlarımız tabii ki deplasmanda olmamıza rağmen kendi oyunumuzu oynamaktı. Bugün maçın başından sonuna kadar kendi oyunumuzu ortaya koyduk. Karşımızda belki dışarıdan çok başarılı gözükmese de oyun olarak bence iyi bir takım vardı. Çok çabuk bir şekilde bulduklarında da kalemize çok pratik şekilde geldiler. Aslında iki takım içinde benzer sayılar çıktı maçtan istatistiksel olarak benzer sayılar çıktı. İkinci yarıyı da iyi oynadığımızı düşünüyorum daha çok rakip kaleye gittik daha çok pozisyona girdik. Günün sonunda buradan kazanarak ayrılıyoruz, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Manchester United gibi çok önemli bir takımı burada yenmek bizim için çok değerli, Türk futbolcu için çok değerli gruptaki özellikle sıralamadaki yerimiz için çok değerli o yüzden çok mutluyuz" diye konuştu.

"RAKİBİMİZİN 10 KİŞİ KALMASI İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRDI"

Karşılaşmanın ikinci yarısında da dizilişi bozmadıklarına vurgu yapan Buruk, "Tabii geriye düştükten sonra hep Manchester takımının özellikle oyunu daha yukarıya çekmesine skoru da yukarı çekmesine korkumuz oldu ama dizilişimizi hiç bozmadık. Maça nasıl başladıysak öyle devam ettik 2-2 beraberliği yakaladık, penaltıyı kaçırdık, tabii ki rakibimizin 10 kişi kalması penaltıdan sonra işimizi biraz daha kolaylaştırdı. 3-2 yaptık belki 4. golü de atabilirdik rakibimize 10 kişi olmasına rağmen. Rakibimizin hocası da aldığı risklerle önde iki forvete döndü savunmayı üçledi. Burada da rakibimize aslında gol atma şansları da verdik. Skoru büyütebilirdik, rakibimizden gol de yiyebilirdik ama maça baktığımızda istediğimiz oldu dediğim gibi 4 gol atıp maçı daha erken bitirebilirdik” ifadelerini kullandı.