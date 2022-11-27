Galatasaray'ın unutulmaz oyuncusu Sabri Sarıoğlu'ndan Fenerbahçe ve Jorge Jesus açıklaması

"LİGİMİZİN EN İYİSİ SACHA BOEY"

"Sacha Boey, şu anda ligimizin en iyi sağ beki konumunda. Hem ofansif hem de defansif anlamda göz doldurdu. Bununla yetinmemesi gerekiyor. Bek oyuncularının ofansı çok iyi olmalı. Bu sezon inanılmaz bir çıkış yakaladı ve bunu daha da artırmalı. İnanıyorum ki daha da üzerine çıkacak potansiyeli var ve biraz daha kendini geliştirirse daha da iyi performans göstereceğine inanıyorum."