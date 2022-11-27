SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın unutulmaz oyuncusu Sabri Sarıoğlu'ndan Fenerbahçe ve Jorge Jesus açıklaması

Galatasaray'ın unutulmaz oyuncusu Sabri Sarıoğlu'ndan Fenerbahçe ve Jorge Jesus açıklaması

27.11.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Sabri Sarıoğlu, katıldığı canlı yayında Süper Lig'e dair açıklamalarda bulundu. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe için net konuşan Sarıoğlu, Jorge Jesus için detaylı cümleler kurdu. Sarı-kırmızılılar sağ beki Sacha Boey hakkında da konuşan Sarıoğlu, yıldız oyuncunun ligimizin en iyi sağ beki olduğunu açıkladı.

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Sabri Sarıoğlu, A Spor'da katıldığı programla gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarların çok sevdiği Sarıoğlu'nun cümleleri sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"LİGİMİZİN EN İYİSİ SACHA BOEY"

"LİGİMİZİN EN İYİSİ SACHA BOEY"

"Sacha Boey, şu anda ligimizin en iyi sağ beki konumunda. Hem ofansif hem de defansif anlamda göz doldurdu. Bununla yetinmemesi gerekiyor. Bek oyuncularının ofansı çok iyi olmalı. Bu sezon inanılmaz bir çıkış yakaladı ve bunu daha da artırmalı. İnanıyorum ki daha da üzerine çıkacak potansiyeli var ve biraz daha kendini geliştirirse daha da iyi performans göstereceğine inanıyorum."

"JORGE JESUS, TRİP ATARSAM BENİ OYNATMAZ"

"JORGE JESUS, TRİP ATARSAM BENİ OYNATMAZ"

"Çok renkli bir karakter Jesus, tecrübeli bir teknik direktör ve rotasyonu çok iyi yapıyor. Oynamayan oyuncular kulübede mutsuz olurlar trip atarlar. Jesus geldikten sonra öyle bir hava yaratmış ki futbolcu biliyor 'Ben üzülürsem trip atarsam hoca beni bir daha oynatmaz' diyor. Oyuncu her zaman kendini hazırda tutuyor."

"JOSEF DE SOUZA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI"

"JOSEF DE SOUZA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI"

"Josef'in yaşadığı bir olay var Ankaragücü maçı sonrası. O olaydan sonra futbola mı konsantre olamıyor olayın etkisinde mi tam bilmiyorum. Performans olarak beklentilerin altında kalan bir oyuncu."

"KADRO DIŞI KALDI AMA PES ETMEDİ"

"KADRO DIŞI KALDI AMA PES ETMEDİ"

"Sezon başında kadro dışı kaldı ama Boey demek ki pes etmedi. Yabancı oyuncular, genelde böyle durumlara düştüğü zaman bütün alacaklarını talep eder, FIFA'ya şikayet eder ve başka takıma gider ama Boey, kalıp savaşmayı tercih etti. Bence de doğru bir karar verdi ve şu ana Galatasaraylı taraftarların en sevdiği oyunculardan biri."

"FRANSA, İSPANYA VE BREZİLYA"

"FRANSA, İSPANYA VE BREZİLYA"

"Fransa, İspanya ve Brezilya. Bu üç takımın arasından bir şampiyonun çıkacağını düşünüyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sabri Sarıoğlu Sacha Boey Jorge Jesus fenerbahçe galatasaray süper li

En Çok Okunan Haberler

Korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Pençe-Kilit Harekatı'nda 4 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı'nda 4 asker şehit oldu

Dünya Kupası'na 'cinsellik' sorusu damgası! Teknik direktörden oyuncusuna "Kızımı hamile bırakırsa..."

Dünya Kupası'na 'cinsellik' sorusu damgası! Teknik direktörden oyuncusuna "Kızımı hamile bırakırsa..."

Tüm dünya gördü! Arjantin Meksika maçına Galatasaray damgası

Tüm dünya gördü! Arjantin Meksika maçına Galatasaray damgası

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu'na mevzuat engeli!

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu'na mevzuat engeli!

Messi için rekorların gecesi! Maradona...

Messi için rekorların gecesi! Maradona...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.