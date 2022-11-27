Galatasaray'ın unutulmaz oyuncusu Sabri Sarıoğlu'ndan Fenerbahçe ve Jorge Jesus açıklaması

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Sabri Sarıoğlu, A Spor'da katıldığı programla gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarların çok sevdiği Sarıoğlu'nun cümleleri sosyal medyada gündem oldu.
"Sacha Boey, şu anda ligimizin en iyi sağ beki konumunda. Hem ofansif hem de defansif anlamda göz doldurdu. Bununla yetinmemesi gerekiyor. Bek oyuncularının ofansı çok iyi olmalı. Bu sezon inanılmaz bir çıkış yakaladı ve bunu daha da artırmalı. İnanıyorum ki daha da üzerine çıkacak potansiyeli var ve biraz daha kendini geliştirirse daha da iyi performans göstereceğine inanıyorum."
"Çok renkli bir karakter Jesus, tecrübeli bir teknik direktör ve rotasyonu çok iyi yapıyor. Oynamayan oyuncular kulübede mutsuz olurlar trip atarlar. Jesus geldikten sonra öyle bir hava yaratmış ki futbolcu biliyor 'Ben üzülürsem trip atarsam hoca beni bir daha oynatmaz' diyor. Oyuncu her zaman kendini hazırda tutuyor."
"Josef'in yaşadığı bir olay var Ankaragücü maçı sonrası. O olaydan sonra futbola mı konsantre olamıyor olayın etkisinde mi tam bilmiyorum. Performans olarak beklentilerin altında kalan bir oyuncu."
"Sezon başında kadro dışı kaldı ama Boey demek ki pes etmedi. Yabancı oyuncular, genelde böyle durumlara düştüğü zaman bütün alacaklarını talep eder, FIFA'ya şikayet eder ve başka takıma gider ama Boey, kalıp savaşmayı tercih etti. Bence de doğru bir karar verdi ve şu ana Galatasaraylı taraftarların en sevdiği oyunculardan biri."
"Fransa, İspanya ve Brezilya. Bu üç takımın arasından bir şampiyonun çıkacağını düşünüyorum."