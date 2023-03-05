Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo gollerine devam ediyor! İtalyanlar bin pişman... "Artık üzgün değil"

İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçında ise oyuna ikinci yarı dahil olan Zaniolo yine boş geçmedi. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde ise Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo attığı golle skoru 5-0'a taşıdı. İtalyan yıldız bu golden dört dakika sonra ise Dubois'ya yaptığı asistle maçın yıldızlaşan isimlerinden biri oldu.