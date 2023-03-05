Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo gollerine devam ediyor! İtalyanlar bin pişman... "Artık üzgün değil"

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde 15 milyon Euro bedelle Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, farkını ortaya koymaya devam ediyor. Yeni takımıyla ilk maçına geçtiğimiz günlerde Alanyaspor karşısında çıkan Zaniolo, kısa süre forma giydiği maçı güzel bir golle süslemişti.
İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçında ise oyuna ikinci yarı dahil olan Zaniolo yine boş geçmedi. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde ise Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo attığı golle skoru 5-0'a taşıdı. İtalyan yıldız bu golden dört dakika sonra ise Dubois'ya yaptığı asistle maçın yıldızlaşan isimlerinden biri oldu.
23 yaşındaki oyuncunun Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından İstanbulspor karşısında da çok iyi bir performans sergilemesi ve goller atması İtalyan basının da gündemine geldi.
İtalyan Corriere dello Sport da Zaniolo'nun İstanbulspor karşısındaki performansına geniş yer ayırdı.
'Zaniolo artık üzgün' değil başlıklı haberde; "Nicolo Zaniolo'nun yüzünden Roma'daki son döneminde olduğu gibi üzüntü ve ıstırabı okuyamazsınız artık" ifadeleri kullanıldı.
Haberde Zaniolo'nun attığı gollerden sonra takım arkadaşları ve taraftarlarla yaşadığı sevinçlere de yer verildi. "84. dakikada gol attı ve 88 dakikada ise çizgiye inerek bir asist yaptı. İçinde bir coşku vardı. Gol sevinci sırasında takım arkadaşları ona katıldı ve hemen kucaklaştılar."