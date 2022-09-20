Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir için 'Türk mü, yabancı mı' krizi sürüyor! Vedat Muriqi'den flaş sözler: "Çok saçma!"

Yaz transfer döneminin son gününde Galatasaray'a 6 milyon euro bonservis bedeliyle Rapid Wien'den katılan Yusuf Demir'in hangi statüde oynayacağı belirsizliğini korurken, kural kitapçığına göre oyuncunun 'yabancı' olarak sahada yer alacağı ortaya çıkmıştı.

YÖNETİM TFF İLE GÖRÜŞÜYORDU

Sarı - kırmızılılar bu krize çözüm ararken, kamuoyunda da birçok tartışma yaşanmıştı. Doğum yeri Avusturya olan ve milli takım seçimini Avusturya Milli Takımı'ndan yana kullanan Demir'in Türk oyuncu olarak oynaması için Galatasaray Yönetimi, TFF ile temasa geçmişti.

"BU KURALIN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Yusuf Demir, Türk oğlu Türk. Ailesi Türk, Türkçe konuşuyor ama buraya yabancı olarak geliyor. Bu kuralın değişmesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

VEDAT MURIQI'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Taraftarlar arasında bu konunun nasıl çözüme kavuşacağı tartışılırken, bir dönem ülkemizde Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarını giyen Vedat Muriqi'den flaş bir açıklama geldi.

"YABANCI STATÜDE OYNAMASI SAÇMA"

Yusuf Demir'in Türk oyuncu olarak oynatılmamasını saçma bulduğunu L1Üçgen'e dile getiren Muriqi, "Benim için Yusuf Demir olayı çok saçma geliyor. Adam Türk oğlu Türk, Avusturya da doğması, Avusturya Milli Takımında oynaması bence bir sorun teşkil etmemesi etmiyor. Havaalanında kendisi İngilizce soru sordular ; “Abi ben Türk’üm, Türkçe soru sorabilirsin” diye bir videosunu gördüm. Bunu diyen adamın yabancı statüde oynaması saçma geliyor, bana göre Türk pasaportu olan herkes Türk statüsünde forma giyebilir." dedi.

Bu sözlerin ardından Galatasaray taraftarlarından Vedat Muriqi'nin ifadelerine destek geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yusuf Demir hakkında vereceği karar da merakla bekleniyor.