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Galatasaray maçında bilerek mi oynamadı? Abdülkadir Ömür için skandal iddia

29.08.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un Galatasaray ile karşılaştığı maçta forma giyemeyen Abdülkadir Ömür için skandal bir iddia ortaya atıldı. Bordo-mavili taraftarların çok sevdiği isimlerin başında gelen Abdülkadir Ömür için ortaya atılan iddia herkesi şaşırtmış durumda...

Abdülkadir Ömür

Abdülkadir Ömür

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında takımını yalnız bırakan Abdülkadir Ömür hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Abdullah Avcı'nın açıklamasında, "Abdülkadir Ömür’ün ağrısı vardı. MR çektirdi ve temiz çıktı. Ağrısı devam edince tasarruf olarak geri çektik." şeklinde bir açıklama yaparken sürpriz bir transfer söylentisi çıktı.

"BEN OYNAMAK İSTEMİYORUM, GİTMEK İSTİYORUM!"

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A Spor'da Abdülkadir Ömür'ün Burak Yılmaz'ın takımı Fortuna Sittard'a gitmek istediği ve bu sebeple Galatasaray maçında oynamak istemediği iddia edildi.

A Spor'da yayınlanan programda Abdülkadir Ömür için, "Abdülkadir Ömür'un MR'ı temiz çıktı. Ağrılarının da olmadığını biliyoruz. Kulübe gelmiş 'Ben oynamak istemiyorum, gitmek istiyorum' demiş. Yönetim de 'Teklif getir, konuşalım' demiş. Bugün Abdülkadir'le ilgili karar verilecek. Burak Yılmaz'ın takımına gitmek istiyormuş. Oraya gidecek herhalde." ifadeleri kullanıldı. Bu olayın ardından bordo-mavili taraftarlar büyük şok yaşadı.

YALANLAMA GELMEDİ

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Bu konuşmanın ardından gözler Trabzonspor'a çevrilmişti. Bordo-mavililerden henüz bu konuyla ilgili bir yalanlamanın gelmemesi olayın gerçek olduğuna yönelik soru işaretleri barındırıyor...

ABDÜLKADİR ÖMÜR FOTOĞRAFLARI

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Trabzonspor Abdülkadir Ömür Burak Yılmaz maçı erden maçın da,
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