"Galatasaray Olympiakos hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?" Soruları sarı- kırmızılı taraflar tarafından araştırılmaya başlandı. Galatasaray'ın yeni sezon öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının takvimi belli oldu. İlk karşılaşmasını Kasımpaşa ile oynayan Galatasaray 4- 2'lik galibiyetin ardından ikinci hazırlık maçı için Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray Olympiakos hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?
Galatasaray Olympiakos hazırlık maçı ne zaman?
Galatasaray yen sezon hazırlık maçlarının takvimi belli oldu. Sarı kırmızılı takım ilk hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa ile kozlarını paylaşan Galatasaray 4-2'lik skorla ilk hazırlık maçından başarı ile ayrıldı.
İkinci hazırlık maçına hazırlanan sarı kırmızılı takım bu kez Yunanistan takımı olan Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY- OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaraylı taraftar tarafından büyük bir merakla beklenen Galatasaray Olympiakos karşılaşması 13 Temmuz 2021 Salı günü gerçekleştirilecek.
SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye saati ile 21.15’te gerçekleşecek mücadele Olympiakos'un Georgios Karaiskakis Stadyumu’nda oynanacak.
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