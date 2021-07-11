"Galatasaray Olympiakos hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?" Soruları sarı- kırmızılı taraflar tarafından araştırılmaya başlandı. Galatasaray'ın yeni sezon öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının takvimi belli oldu. İlk karşılaşmasını Kasımpaşa ile oynayan Galatasaray 4- 2'lik galibiyetin ardından ikinci hazırlık maçı için Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray Olympiakos hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?