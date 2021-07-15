Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray PSV Eindhoven maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Psv Eindhoven ve Galatasaray arasında gerçekleşecek mücadelenin detayları merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda gerçekleşecek maçın yayınlancağı kanal ve saati araştırma konusu oldu. Peki Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman, hangi kanalda izlenecek?

PSV Galatasaray maçı ne zaman?

Galatasaray ve Psv Eindhoven maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Psv Eindhoven ile Galatasaray karşılaşacak.

Heyecanlı maç, 21 Temmuz Çarşamba günü Hollanda'da Philips Stadı'nda gerçekleşecek ve Psv Eindhoven - Galatasaray maçı saat 22.00'da başlayacak.

Hangi kanalda yayınlanacak? Psv Eindhoven - Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal da merak konusu oldu. Maç, D Smart platformunda yer alan Spor Smart kanalından canlı şekilde yayınlanacak.