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Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray PSV Eindhoven maçı hangi kanalda yayınlanacak?

15.07.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverler Psv Eindhoven ve Galatasaray arasında oynanacak mücadelenin detaylarını merak ediyor. Heyecanlı karşılaşmanın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Peki sarı kırmızılı taraftarların ilgiyle takip ettiği Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Galatasaray PSV Eindhoven maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Psv Eindhoven ve Galatasaray arasında gerçekleşecek mücadelenin detayları merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda gerçekleşecek maçın yayınlancağı kanal ve saati araştırma konusu oldu. Peki Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman, hangi kanalda izlenecek?

PSV Galatasaray maçı ne zaman?

Galatasaray ve Psv Eindhoven maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Psv Eindhoven ile Galatasaray karşılaşacak.
Heyecanlı maç, 21 Temmuz Çarşamba günü Hollanda'da Philips Stadı'nda gerçekleşecek ve Psv Eindhoven - Galatasaray maçı saat 22.00'da başlayacak.

Hangi kanalda yayınlanacak?

Hangi kanalda yayınlanacak?
Psv Eindhoven - Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal da merak konusu oldu. Maç, D Smart platformunda yer alan Spor Smart kanalından canlı şekilde yayınlanacak.
Ayrıca PSV Eindhoven - Galatasaray maçının yönetimini İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez üstlenecek. Hernandez'in yardımcılıklarını ise, Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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