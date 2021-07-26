SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Sacha Boey ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray Sacha Boey ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

26.07.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Sacha Boey ile dört yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Galatasaray, Rennes'den Fransız sağ bek Sacha Boey'in transferi konusunda anlaşmaya varıldığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray: "Sacha Boey'in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır."

İŞTE İLK SÖZLERİ

20 yaşındaki Fransız sağ bek, imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Boey "Karşılama için çok teşekkür ederim. Muhteşem bir duygu. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Taraftarların gurur duyması içtin elimden gelenin en iyisini sahada göstereceğim" dedi.

SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER

SACHA BOEY

SACHA BOEY
Rennes --> Galatasaray

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük

LIONEL CAROLE

LIONEL CAROLE
Strasbourg -> Kayserispor Bonservis: Bedelsiz

MEHMET TOPAL

MEHMET TOPAL
Başakşehir -> Beşiktaş Bonservis: Bedelsiz
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Yıldız oyuncu açıkladı: Galatasaray'ı istiyorum

Yıldız oyuncu açıkladı: Galatasaray'ı istiyorum

Ozan Kabak savaşı! G.Saray ve F.Bahçe...

Ozan Kabak savaşı! G.Saray ve F.Bahçe...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

G.Saray bir transferi daha KAP'a bildirdi

G.Saray bir transferi daha KAP'a bildirdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Menajeri açıkladı! 'Tam 2 milyon'

Menajeri açıkladı! 'Tam 2 milyon'

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Muslera'nın yaptığı hatalar maça damga vurdu

Muslera'nın yaptığı hatalar maça damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.