Galatasaray Sacha Boey ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Rennes'den Fransız sağ bek Sacha Boey'in transferi konusunda anlaşmaya varıldığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray: "Sacha Boey'in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır."

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20 yaşındaki Fransız sağ bek, imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Boey "Karşılama için çok teşekkür ederim. Muhteşem bir duygu. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Taraftarların gurur duyması içtin elimden gelenin en iyisini sahada göstereceğim" dedi.