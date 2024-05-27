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Galatasaray şampiyon oldu, Wanda Nara boş durmadı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.05.2024 09:14
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Galatasaray’ın Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, uzun bir yılı geride bıraktıklarını söyleyerek, "Galatasaray’ın, Türkiye’nin en iyisi olduğunu, Türkiye’nin en büyüğü olduğunu tekrardan gösterdik" dedi. Icardi'nin eşi Wanda Nara da şampiyonluk kutlamalarına sessiz kalmadı.

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Konyaspor’u 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, yaptığı uyku hareketiyle ilgili olarak, "Bir cevap niteliğindeydi. Biliyorsunuz futbol dışında sezon boyuncu birçok faktörle mücadele etmemiz gerekti. Fenerbahçe başkanının, bizim kulübümüzün başkan vekili ile ilgili bazı sözleri vardı. Her fırsatta bizim hakkımızda kötü laflar edildi. Biz de sahada kendimizi gösterdik." dedi.

WANDA NARA BOŞ DURMADI

Icardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sosyal medya hesabından paylaşım bombardımanı yaptı.

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