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Galatasaray şampiyon olursa, Şampiyonlar Ligi'nde eşleşeceği muhtemel takımlar belli oldu!

04.04.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de en yakın rakibi olan Fenerbahçe ile olan puan farkını 9'a yükselten Galatasaray'da taraftar şimdiden şampiyonluk havasına girmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar her ihtimali düşünürken, şampiyon olması durumunda 1. ön eleme turundan katılacağı Şampiyonlar Ligi için de hesaplarını şimdiden yapmaya başladı. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligde geride kalan haftalarda Galatasaray topladığı 63 puanla zirvede bulunurken, onu 54 puanla Fenerbahçe 52 puanla ise Beşiktaş takip ediyor.

ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI SÖYLENİYOR

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Ligi 27'nci haftasında oynanan Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesinde 4-2'lik skorla kazanan konuk ekip Beşiktaş olurken, bu sonucun ardından Sarı-Kırmızılılar'da şampiyonluk şarkıları daha yüksek sesle söylenmeye başlanmış durumda.

HESAPLAR YAPILDI

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En yakın takipçisinin puan kaybetmesi sonrası şampiyonluk hesapları yapmaya başlayan Sarı-Kırmızılılar, kalan 9 maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik (biri Fenerbahçe'ye karşı olmalı) aldığı takdirde rakiplerinin maçlarına bakmaksızın matematiksel olarak şampiyon oluyor.

ŞAMPİYON OLURSA...

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Şampiyon olması durumunda Şampiyonlar Ligi'ne 1. ön eleme turundan katılacak olan Galatasaray kolları erkenden sıvarken, transferlerini 11 Temmuz'a kadar bitererek Devler Ligi'ne yetiştirmek istiyor.

Öte yandan Süper Lig şampiyonunun, Şampiyonlar Ligi ilk ön eleme turunda karşılaşacağı muhtemel rakiplerin bazıları da netleşti.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER...

BREIDABLIK (İZLANDA)

SOLIGORSK (BELARUS)

HJK (FİNLANDİYA)

SHAMROCK (İRLANDA)

KI (FAROE)

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