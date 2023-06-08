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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde seri başı mı? Cenk Ergün açıkladı! İşte muhtemel rakipler ve sarı - kırmızılıların Avrupa yolu...

08.06.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunda bitime 2 hafta kala şampiyon oldu ve tarihinde 23. kez ipi göğüsledi. Sarı - kırmızılılar, bu şampiyonlukla birlikte Devler Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılma hakkı kazandı. Peki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde seri başı mı? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hangi takımlar? İşte cevapları...

Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonu resmen sona erdi. Büyük bir mücadeleye sahne olan sezonda şampiyonluğa Galatasaray ulaştı. Sarı - kırmızılılar, bitime 2 hafta kala Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti ve tarihinde 23. kez şampiyon oldu. Bu zaferle birlikte yeniden Avrupa'da yer alma hakkı kazanan Aslan, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda boy gösterecek.

Galatasaray, 2. Ön Eleme Turu'nu geçerse 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek. Sarı - kırmızılılar, bu turu da atlatması halinde play-off'ta yer alacak.

Peki sarı - kırmızılılar, bu turlarda seri başı mı olacak? Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Radyospor'a yaptığı açıklamayla sarı - kırmızılıların Avrupa yolunu duyurdu.

İşte Ergün'ün sözleri;

"BAŞINDAN İTİBAREN SERİ BAŞI OLACAĞIZ"

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"Şu anda görüntüde bir değişiklik görünmüyor. Play-off'a kadar geldiğimiz zaman, oraya gelebilen en yüksek puanlı 4 takım içinde yer alacağız. Dolayısıyla başından itibaren seri başı olacağız. UEFA'nın son dönemlerde yaptığı değişikliklerle şampiyon olanlarla olmayanların yolu birbirinden ayrıldı."

"GRUP ŞEKLİNDE OLMAYACAK"

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"Eskiden bizim şampiyonumuz şampiyon olamamış ama büyük liglerin 3.'sü 4.'sü gibi takımlarla eşleşip, daha riskli eşleşmeler olabiliyordu. Şimdi şampiyon olan ama görece daha düşük sıralamadaki ülkelerin takımlarıyla oynayacağız. Bu sezon da bu formatın sonuncusu. Bir sonraki sezon 36 takımlı Avrupa kupaları başlayacak. Grup şeklinde olmayacak, 6 değil 8 maç oynanacak. Avrupa kupalarında ilk turlar Ocak sonuna kadar devam edecek. İlk 8 tur atlayacak. Kalan 16 takım tur oynayacak. Başladığın kupada bitireceksin. Konferans'a düşmek olmayacak."

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

ASTANA (KAZAKİSTAN)

ASTANA (KAZAKİSTAN)

BATE BORISOV (BELARUS)

BATE BORISOV (BELARUS)

BK HACKEN (İSVEÇ)

BK HACKEN (İSVEÇ)

FARUL CONSTANTA (ROMANYA)

FARUL CONSTANTA (ROMANYA)

FC SHERIFF (MOLDOVA)

FC SHERIFF (MOLDOVA)
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