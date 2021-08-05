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Galatasaray St. Johnstone maçı kaç kaç bitti? İşte Galatasaray St. Johnstone maçı sonucu...

05.08.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda sarı kırmızılı takım Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda St. Johnstone’u ağırladı. Maç sonrası karşılaşmanın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Galatasaray St. Johnstone maçı kaç kaç bitti? İşte Galatasaray St. Johnstone maçı sonucu...

Galatasaray bugün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda St. Johnstone’u ağırladı.
Galatasaray'ın turu geçip geçmediği ve sonraki turda Randers ile mücadele edip emeyeceği merak ediliyor. Peki Galatasaray St. Johnstone maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray St. Johnstone maçı kaç kaç bitti?

Bugün gerçekleşen maçta Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda St. Johnstone ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın turu geçip geçmediği ve sonraki turda Randers ile karşı karşıya gelip gelemeyeceği araştırılıyor.
Maç sonrası karşılaşmanın sonucu merak konusu oldu. 58. dadikada atılan gol ile Jason Kerr penaltıdan attığı golle takımını öne geçirdi.
60. dakikada attığı gol ile Sacha Boey, Galatasaray'a beraberliği getirdi. 80. dakikada ise Marcao sarı kırmızılı takımda sarı kart gören futbolcu oldu.

1-1 bitti

1-1 bitti
İlgiyle izlenen maç 1-1 skorla berabere bitti.
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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