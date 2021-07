Galatasaray transfer haberleri! Aslan 5 yıldız için düğmeye bastı

Aytaç, Alparslan ve Barış’ın kadroya katılmasının ardından yeni yıldızlar için harekete geçen Galatasaray, eksikliklerin bir an önce giderilmesi için çalışmalara başladı. Sağ bekte yaşadığı sorunun çözülmesini isteyen Terim, o bölgeye yıldız bir ismin transfer edilmesini istiyor…

MUSLERA'YA DESTEK

PSV ile oynanan maçta şanssız goller yiyen Fernando Muslera, "Yaptığımız meslek bize bazen zor anlar yaşatıyor, kendinizi sürekli daha fazla geliştirmek istiyorsunuz… Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü. Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim" açıklamasını yaptı. Nando’nun bu paylaşımına Loris Karius, Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır gibi kaleciler de destek verdi.