Galatasaray transfer haberleri! Aslan 5 yıldız için düğmeye bastı

Aytaç, Alparslan ve Barış’ın kadroya katılmasının ardından yeni yıldızlar için harekete geçen Galatasaray, eksikliklerin bir an önce giderilmesi için çalışmalara başladı. Sağ bekte yaşadığı sorunun çözülmesini isteyen Terim, o bölgeye yıldız bir ismin transfer edilmesini istiyor…

ALPASLAN, AYTAÇ VE BARIŞ İLE TRANSFERE BAŞLADI

Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz’ı kadroya katan Galatasaray’da yeni transferler Aytaç ile Alpaslan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSV maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Barış Alper Yılmaz da mücadelede şans bulamadı.

MUSLERA'YA DESTEK PSV ile oynanan maçta şanssız goller yiyen Fernando Muslera, "Yaptığımız meslek bize bazen zor anlar yaşatıyor, kendinizi sürekli daha fazla geliştirmek istiyorsunuz… Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü. Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim" açıklamasını yaptı. Nando’nun bu paylaşımına Loris Karius, Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır gibi kaleciler de destek verdi.

RÖVANŞ BAŞAKŞEHİR'DE OYNANACAK Galatasaray, 28 Temmuz'da PSV Eindhoven'i İstanbul'da konuk edecek. Türk Telekom Arena'nın zemininin hazır olmaması sebebiyle mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

TERİM'E 3 YIL TEPKİSİ PSV maçının ardından, "Galatasaraylılar benim neden 3 sene istediğimi daha iyi anlamıştır" diyen Fatih Terim’e özellikle sosyal medyada tepki geldi. 3.5 senedir takımın başında olan Fatih Terim'e, PSV’ye karşı oynattığı kadronun hepsinin kendi döneminde geldiği anımsatıldı. İstediği bazı yıldızların 30 yaş üstü olması da soru işaretleriyle karşılandı.