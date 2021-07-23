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Galatasaray transfer haberleri! Aslan 5 yıldız için düğmeye bastı

23.07.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hollanda’nın PSV Eindhoven takımına 5-1 yenilen Galatasaray’da transfer için düğmeye basıldı. Başkan Burak Elmas ile teknik patron Fatih Terim, mücadelenin ardından toplanarak, transferde yol haritasını belirledi.

Aytaç, Alparslan ve Barış’ın kadroya katılmasının ardından yeni yıldızlar için harekete geçen Galatasaray, eksikliklerin bir an önce giderilmesi için çalışmalara başladı. Sağ bekte yaşadığı sorunun çözülmesini isteyen Terim, o bölgeye yıldız bir ismin transfer edilmesini istiyor…

ALPASLAN, AYTAÇ VE BARIŞ İLE TRANSFERE BAŞLADI

Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz’ı kadroya katan Galatasaray’da yeni transferler Aytaç ile Alpaslan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSV maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Barış Alper Yılmaz da mücadelede şans bulamadı.

MUSLERA'YA DESTEK

MUSLERA'YA DESTEK
PSV ile oynanan maçta şanssız goller yiyen Fernando Muslera, "Yaptığımız meslek bize bazen zor anlar yaşatıyor, kendinizi sürekli daha fazla geliştirmek istiyorsunuz… Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü. Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim" açıklamasını yaptı. Nando’nun bu paylaşımına Loris Karius, Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır gibi kaleciler de destek verdi.

RÖVANŞ BAŞAKŞEHİR'DE OYNANACAK

RÖVANŞ BAŞAKŞEHİR'DE OYNANACAK
Galatasaray, 28 Temmuz'da PSV Eindhoven'i İstanbul'da konuk edecek. Türk Telekom Arena'nın zemininin hazır olmaması sebebiyle mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

TERİM'E 3 YIL TEPKİSİ

TERİM'E 3 YIL TEPKİSİ
PSV maçının ardından, "Galatasaraylılar benim neden 3 sene istediğimi daha iyi anlamıştır" diyen Fatih Terim’e özellikle sosyal medyada tepki geldi. 3.5 senedir takımın başında olan Fatih Terim'e, PSV’ye karşı oynattığı kadronun hepsinin kendi döneminde geldiği anımsatıldı. İstediği bazı yıldızların 30 yaş üstü olması da soru işaretleriyle karşılandı.

PSV MAÇINDA ORTAYA ÇIKTI

PSV MAÇINDA ORTAYA ÇIKTI
Fanatik’te yer alan habere göre; sarı-kırmızılıların PSV deplasmanında aldığı 5-1’lik ağır yenilgi, transferdeki yol haritasını tekrardan belirledi. Terim ile Başkan Burak Elmas, mücadelenin hemen arkasından otelde transfer zirvesi yaptı. İkilinin görüşmesinde, takımdaki eksiklerin PSV karşısında çok net ortaya çıktığı görüşü hakim oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
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