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Galatasaray transfer haberleri! Aslan Rumen yıldız için harekete geçti

29.07.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSV Eindhoven karşısında ilk maç 5-1 yenilen sarı kırmızılı ekip, dün yapılan rövanş maçında da Hollanda temsilcisine 2-1 yenildi. Takımı toparlamak için transfer çalışmalarına başlayan Başkan Burak Elmas bombaları tek tek patlatıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven karşısında iki maçtır yüzü gülmeyen sarı kırmızılı ekip, liglerdeki gücünü toplamak için transfer haberlerini bir bir patlatıyor. Yapılan anlaşmalarla Galatasaray, Alparslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Aytaç Kara, Patrick van Aanholt, Sacha Boey ve Alexandru Cicaldau kadrosuna kattı. Şimdi sıra Rumen yıldızda…

İşte Galatasaray'daki transfer haberleri...

RUMEN YILDIZ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

RUMEN YILDIZ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Galatasaray, Cicaldau'dan sonra bir Rumen orta saha oyuncusunu daha transfer etmek istiyor. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in de çok beğendiği Olimpiu Morutan’ın menajesi Florin Vulturar, Instagram’dan yaptığı paylaşımla, İstanbul’a geldiğini duyurdu. Morutan’ın menajeri menajeri Galatasaray ile masaya oturacak.

OLİMPİU MORUTAN KİMDİR?

OLİMPİU MORUTAN KİMDİR?
22 yaşındaki hücum futbolcusu Olimpiu Morutan, Romanya’nın FSCB takımında forma giyiyor, 2018 yılında Botosani'den FCSB'ye 700 bin EURO’ya transfer olmuştu. Bu sezon ligde oynadığı 25 maçta 6 gol ve 12 asist yapan Morutan, tüm kulvarlarda ise 36 maçta 8 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

ASLAN HOLLANDALI YILDIZA İMZA ATTIRDI

ASLAN HOLLANDALI YILDIZA İMZA ATTIRDI
Hollanda milli takım oyuncusu 30 yaşındaki Patrick Van Aanholt, son olarak Galatasaray ile anlaşmaya varmıştı. 3 yıl top koşturacak olan Aanholt, Profesyonel kariyerine İngiliz devi Chelsea'de başlayan Patrick van Aanholt, son olarak Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace takımının formasını giydi. Yıldız futbolcu, Hollanda Milli Takımı formasını ise 19 kez terletti. Patrick van Aanholt, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) da ‘Portakallar'ın başarısı için ter dökmüştü.

ALEXANDRU CİCALDAU'YU 6.5 MİLYON EURO

ALEXANDRU CİCALDAU'YU 6.5 MİLYON EURO
Galatasaray, Universitatea Craiova takımında forma giyen Alexandru Cicaldau'yu 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılı ekip ödenen rakamda ise çokça eleştirilmişti.
Geçtiğimiz sezon Romanya Ligi'nde normal sezonu 28 maçta dokuz golle tamamlayan Cicaldau, play off'ta ise dokuz maçta iki gol atmıştı. 2019/20 sezonunda ise 14 gol, 5 asist üreten orta saha oyuncusu skor katkısıyla dikkat çekiyor.
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transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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