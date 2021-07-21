Galatasaray transfer haberleri! Ghezzal Galatasaray'a mı geliyor?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Nicolae Stanciu ile görüştüklerini ifade etti. Transfer sürecini bayramdan önce bitirmeyi planlayan kulüp Rachid Ghezzal'ı oyuncu kadrosuna katmayı çok istiyor. Öte yandan sol bek sorununun Ezgjan Aioski ile çözüleceği ifade ediliyor.

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Galatasaray Rachid Ghezzal'i oyuncu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar Rachid Ghezzal'la anlaşmaya vardı.

Galatasaray yönetimi taraftarlarına Ghezzal müjdesi vermeye hazırlanıyor.

Nicolae Stanciu Nicolae Stanciu için görüşme yapıldığını ifade eden Galatasaray Başkanı Burak Elmas direkt olarak kulüp başkanlarıyla iletişime geçtiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Nicolae Stanciu için talep edilen rakam ile bizim düşündüğümüz rakamlar arasında fark var; görüşmelerimizi sürdürüyoruz"

Layvin Kurzawa Galatasaray yönetimi en geç bayram sonrası transferleri bitirmek istiyor. Fatih Terim ile de sürekli temas halinde olan kulüp, bünyesine Fransalı oyuncu Layvin Kurzawa'yı katmak istiyor. Kurzawa transferi olumsuz sonuçlanırsa kulüp Hollandalı Van Aanholt ve Makedon sol bek Alioski'ye dönecek.