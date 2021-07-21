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Galatasaray transfer haberleri! Ghezzal Galatasaray'a mı geliyor?

21.07.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim ile sürekli temas halinde olan Galatasaray, transfer için oyuncularla görüşüyor. Kulüp tarafından, en geç bayrama kadar transfer işlemlerinin sona ermesi bekleniyor. Rachid Ghezzal, Nicolae Stanciu, Layvin Kurzawa, Ezgjan Aioski gibi oyuncular kulübün radarında. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Nicolae Stanciu ile görüştüklerini ifade etti. Transfer sürecini bayramdan önce bitirmeyi planlayan kulüp Rachid Ghezzal'ı oyuncu kadrosuna katmayı çok istiyor. Öte yandan sol bek sorununun Ezgjan Aioski ile çözüleceği ifade ediliyor.

Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray Rachid Ghezzal'i oyuncu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar Rachid Ghezzal'la anlaşmaya vardı.
Galatasaray yönetimi taraftarlarına Ghezzal müjdesi vermeye hazırlanıyor.

Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu
Nicolae Stanciu için görüşme yapıldığını ifade eden Galatasaray Başkanı Burak Elmas direkt olarak kulüp başkanlarıyla iletişime geçtiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Nicolae Stanciu için talep edilen rakam ile bizim düşündüğümüz rakamlar arasında fark var; görüşmelerimizi sürdürüyoruz"

Layvin Kurzawa

Layvin Kurzawa
Galatasaray yönetimi en geç bayram sonrası transferleri bitirmek istiyor. Fatih Terim ile de sürekli temas halinde olan kulüp, bünyesine Fransalı oyuncu Layvin Kurzawa'yı katmak istiyor. Kurzawa transferi olumsuz sonuçlanırsa kulüp Hollandalı Van Aanholt ve Makedon sol bek Alioski'ye dönecek.

Ezgjan Aioski

Ezgjan Aioski
Galatasaray sol bek sorununu Alioski ile çözmeyi planlıyor. Kulübün, Alioski ile anlaşmaya varıldığı söyleniyor. Trabzonspor'la anılan Alioski'nin Leeds United ile sözleşmesi sona erdi. Ancak oyuncunun 2 milyon avro maaş ve imza parası talep etmesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği iddiası ortaya atıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Rachid Ghezzal Nicolae Stanciu
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