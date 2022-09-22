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Galatasaray ve milli takımın eski yıldızı İngiltere'de gündem oldu! "Günde 80 sigara içerdi"

22.09.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray ve milli takımın efsane isimlerden Tugay Kerimoğlu profesyonel futbolculuk kariyerini İngiliz ekiplerinden Blackburn Rovers'ta noktalarken, Blackburn taraftarının sevgilisi konumundaydı. Katıldığı bir programda Kerimoğlu için konuşan eski takım arkadaşından kendisi için flaş itiraflar gelirken, İngiltere'de gündem oldu. İşte detaylar...

Türkiye'de uzun yıllar Galatasaray forması giymesinin ardından İskoçya ekibi Glasgow Ranger buradan da İngiliz ekiplerinden Blackburn Rovers'ın yolunu tutan ve buradaki performansıyla İngiliz taraftarın gönlüne taht kurarak profesyonel futbol kariyerini 2009 yılında noktalayan Tugay Kerimoğlu için İngiltere'nin önde gelen yayın organlarından Dailystar dikkat çeken bir makale kaleme aldı.

MYNET | DIŞ HABERLER

TUGAY KERİMOĞLU GÜNDEM OLDU

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Kerimoğlu'nun kötü alışkanlıkları olan bir yetenek olduğunun altı çizilen makaledeki bazı ifadeler oldukça dikkat çekti. 'Premier Lig'in saçma kahramanı, günde 80 sigara içiyordu ama çok zekiydi.' başlığıyla okuyuculara aktarılan makalede Kerimoğlu için "Hızlı değildi, uzun mesefe koşamazdı ama oldukça iyi, zeki ve parlaktı" ifadelerinin altı çizildi.

"ZARİF BİR OYUNCU"

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Premier Lig'de 233 maça çıkan ve 10 gol 9 asist kaydeden Tugay Kerimoğlu için "Müthiş bir pas becerisi olan zarif bir oyuncu, Rangers ile İskoçya Premier Ligi ve İskoç Kupası'nı kazandı ve ardından Blackburn'deki ilk sezonunda 2002'de Lig Kupası zaferine ulaşmasına yardımcı oldu" ifadeleri kullanılırken, 2000 ve 2003 yılları arsında Rovers'ta forma giyen Craig Hignett'n Kerimoğlu için görüşlerine de yer verildi.

"DEVRE ARASINDA SİGARA İÇERDİ"

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Hignett'in sağlıksız alışkanlarına rağmen Tugay Kerimoğlu'nun yetenekleri karşısında ağzının açık kaldığı belirtilirken, "Aptaldı, devre arasında sigara içerdi, yapamayacağı çok şey vardı ama çok zekiydi, ne kadar iyi olduğu olduğu gülünçtü, onu geçmesi çok zordu ve vizyonu, farkındalığı ve topu manipüle etme şekli inanılmazdı. Dürüst olmak gerekirse günde 80 sigara içerdi" itirafında bulundu.

"HİÇ DURMAZDI..."

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Daha önce The Athletic sitesine konuşan Jansen de Tugay Kerimoğlu için ''Hızlı veya dayanıklı bir oyuncu değildi. Çok sigara içerdi, hiç durmazdı. Günde 20 sigara içiyordu. Bir gün takım toplantısı yapıyorduk ancak Tugay ortada yoktu. Soyunma odasındaki tuvalete gittik, kapının üstünden sigara dumanları geliyordu. Anladık ki Tugay orada.'' sözlerini kullanmıştı.

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TUGAY KERİMOĞLU FOTOĞRAFLARI

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İngiltere son dakika tugay kerimoğlu
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