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Galatasaray yıldız ismi bu kez bitiriyor! Arda Turan transfer uçağını kaldırdı

07.04.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon şampiyonluk kupasını kimselere kaptırmak istemeyen Galatasaray hasreti dindirmek isterken, yeni sezon çalışmaları için de erkenden kolları sıvamış durumda. Sarı-Kırmızılılar transfer temaslarını sürdürürken, uzun süredir listede olan bir isim için Arda Turan bizzat ilgileniyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de lider durumda bulunan ve şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Galatasaray kupa hasretini dindirmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar özellikle kendi sahasındaki performansıyla rakiplerinin gözünü korkuturken, önümüzdeki sezon için çalışmalara da şimdiden başlamış durumda.

Son dönemde transferin en çok konuşulan ekibi olan Sarı-Kırmızılılar'da istenilen bazı isimler kadroya katılırken bazı isimlerde istenilen sonuç alınamamıştı.

ARDA TURAN DEVREYE GİRMİŞTİ 

ARDA TURAN DEVREYE GİRMİŞTİ 

Bu isimlerden biri de kariyerinde birçok dev kulüpte forma giymiş ve son olarak Fransız ekibi Marsilya'nın yolunu tutan Alexis Sanchez olmuştu. Sarı-Kırmızılı kurmaylar yıldız ismi daha önce de istemiş hatta Arda Turan'ın da devreye girmiş ama transfer olumsuz sonuçlanmıştı.

OPSİYONU KULLANILMADI 

OPSİYONU KULLANILMADI 

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Marsilya ile 1 yıllık anlaşmaya varan Şilili oyuncunun iki taraflı 1 yıl daha uzatma opsiyonu kullanılmadı. Fransız ekibinin Sanchez ile sözleşme uzatmayacağı iddia edildi. Bu durumda yönetimin harekete geçeceği ve yarım kalan hikayeyi tamamlayacağı öğrenildi.

ARDA İKİNCİ KEZ DEVREDE 

ARDA İKİNCİ KEZ DEVREDE 

Arda Turan'ın kulüpte herhangi bir görevi bulunmasa da bu transferde önemli bir rol üstlenmesi beklenirken, Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncuya 1+1 yıllık sözleşme teklif edeceği de gelen bilgiler arasında.

35 MAÇTA 16 GOL 

35 MAÇTA 16 GOL 

Şilili futbolcu bu sezon toplamda 35 maçta görev aldı. Sanchez bu karşılaşmalarda 16 gol, 1 asist üretti. 34 yaşındaki oyuncunun oyunda kalma süresi 2718 dakika.

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