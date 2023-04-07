Galatasaray yıldız ismi bu kez bitiriyor! Arda Turan transfer uçağını kaldırdı

Süper Lig'de lider durumda bulunan ve şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Galatasaray kupa hasretini dindirmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar özellikle kendi sahasındaki performansıyla rakiplerinin gözünü korkuturken, önümüzdeki sezon için çalışmalara da şimdiden başlamış durumda.

Son dönemde transferin en çok konuşulan ekibi olan Sarı-Kırmızılılar'da istenilen bazı isimler kadroya katılırken bazı isimlerde istenilen sonuç alınamamıştı.