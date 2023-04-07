Galatasaray yıldız ismi bu kez bitiriyor! Arda Turan transfer uçağını kaldırdı

Süper Lig'de lider durumda bulunan ve şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Galatasaray kupa hasretini dindirmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar özellikle kendi sahasındaki performansıyla rakiplerinin gözünü korkuturken, önümüzdeki sezon için çalışmalara da şimdiden başlamış durumda.
Son dönemde transferin en çok konuşulan ekibi olan Sarı-Kırmızılılar'da istenilen bazı isimler kadroya katılırken bazı isimlerde istenilen sonuç alınamamıştı.
Bu isimlerden biri de kariyerinde birçok dev kulüpte forma giymiş ve son olarak Fransız ekibi Marsilya'nın yolunu tutan Alexis Sanchez olmuştu. Sarı-Kırmızılı kurmaylar yıldız ismi daha önce de istemiş hatta Arda Turan'ın da devreye girmiş ama transfer olumsuz sonuçlanmıştı.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Marsilya ile 1 yıllık anlaşmaya varan Şilili oyuncunun iki taraflı 1 yıl daha uzatma opsiyonu kullanılmadı. Fransız ekibinin Sanchez ile sözleşme uzatmayacağı iddia edildi. Bu durumda yönetimin harekete geçeceği ve yarım kalan hikayeyi tamamlayacağı öğrenildi.
Arda Turan'ın kulüpte herhangi bir görevi bulunmasa da bu transferde önemli bir rol üstlenmesi beklenirken, Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncuya 1+1 yıllık sözleşme teklif edeceği de gelen bilgiler arasında.
Şilili futbolcu bu sezon toplamda 35 maçta görev aldı. Sanchez bu karşılaşmalarda 16 gol, 1 asist üretti. 34 yaşındaki oyuncunun oyunda kalma süresi 2718 dakika.