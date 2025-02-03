Galatasaraylı oyuncular sarı kart gördü, sosyal medya yıkıldı! "Kasten sarı kart görmenin cezası 2 maçtır"

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda 4 isim Adana Demirspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

PEŞ PEŞE SARI KART YAĞMURU

Galatasaray'da 36. dakikada Lucas Torreira sarı kart gördü. İkinci yarının 80. dakikasında Barış Alper Yılmaz, 82. dakikasında Muslera ve 90+5'te Abdülkerim Bardakcı sarı kart görerek Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Sosyal medyada bazı kullanıcılar oyuncuların kasıtlı olarak sarı kart görerek Fenerbahçe derbisi öncesi cezalarını çektiklerini ifade etti.