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Galatasaraylı oyuncular sarı kart gördü, sosyal medya yıkıldı! "Kasten sarı kart görmenin cezası 2 maçtır"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.02.2025 22:22
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Galatasaray, Gaziantep FK'yı Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Haftaya evinde ligin son sıradaki ekibi Adana Demir ile karşılaşacak sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Muslera ve Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü.

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 39 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda 4 isim Adana Demirspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

PEŞ PEŞE SARI KART YAĞMURU

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Galatasaray'da 36. dakikada Lucas Torreira sarı kart gördü. İkinci yarının 80. dakikasında Barış Alper Yılmaz, 82. dakikasında Muslera ve 90+5'te Abdülkerim Bardakcı sarı kart görerek Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Sosyal medyada bazı kullanıcılar oyuncuların kasıtlı olarak sarı kart görerek Fenerbahçe derbisi öncesi cezalarını çektiklerini ifade etti.

Galatasaraylı oyuncuların sarı kart görme sebebi ney?

Kasıtlı olarak sarı kart gördüler
Şanssızlık sonucunda kart gördüler

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Abdülkerim Bardakcı sarı kart Lucas Torreira Barış Alper Yılmaz haberler galatasaray muslera son dakika haberleri
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