Galatasaraylı oyuncular sarı kart gördü, sosyal medya yıkıldı! "Kasten sarı kart görmenin cezası 2 maçtır"

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda 4 isim Adana Demirspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Galatasaray'da 36. dakikada Lucas Torreira sarı kart gördü. İkinci yarının 80. dakikasında Barış Alper Yılmaz, 82. dakikasında Muslera ve 90+5'te Abdülkerim Bardakcı sarı kart görerek Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar oyuncuların kasıtlı olarak sarı kart görerek Fenerbahçe derbisi öncesi cezalarını çektiklerini ifade etti.
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