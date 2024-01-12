Galatasaraylı taraftarlardan Icardi'ye eleştiri! Wanda Nara olan fotoğrafına yorum yağıyor! ''Çok seviyor olabiliriz ama vazgeçmeyeceğimiz anlamına gelmesin''

Galatasaraylı taraftarlar bir an önce Icardi'nin geri dönmesini bekliyor. Sakatlığı sebebiyle maçlarda oynayamayan Icardi'nin eşiyle birlikte tatilde olması bazı taraftarları kızdırdı. Sivasspor ile berabere kalınmasının ardından iyice öfkelenen taraftarlar Wanda Nara'ya yorum yağdırıyor...

EN AZ 2 HAFTA DAHA YOK

Fenerbahçe maçında yüzünü kale direğine çarpmasının ardından sakatlanan Icardi'nin en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Tedavi sürecinde ailesiyle birlikte tatile giden Icardi'ye Sivasspor maçı sonrası hiç beklemediği tepkiler geldi.

WANDA NARA'NIN FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Kısa süre içinde 1 milyondan fazla beğeni alan bu fotoğrafın altına Galatasaraylı taraftarlar eleştiri yağdırdı.

