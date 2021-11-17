Galatasaraylı Ümit Karan'dan itiraf: Fenerbahçe'yi 6-0 yenerdik

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Ümit Karan, Fenerbahçe derbisi öncesi flaş açıklamalarda bulundu.

"G.SARAY'A ATTIĞIMDA UYUYAMADIM"

"Büyük maçlarda şansım tutuyordu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a gol atınca piyasa yapmak daha kolay oluyordu. Tuttuğum takım Galatasaray'a gol attığımda çok heyecanlandım, uyuyamadım."

"96/00 RUHU DEVAM EDİYORDU" "Galatasaray'a geldiğimde bizim takıma çok sallıyorlardı. Onlar salladıkça biz kazanıyorduk. Bunda Lucescu'nun da payı çok büyüktü, iyi bir taktisyen. Acayip bir ruh vardı. 1996-2000 ruhu bizde devam etti. O sezon parasız pulsuz oynadık. 6-7 ay maaş almadığımı biliyorum."

"3. YILDIZI TAKMAK BAMBAŞKA" "İlk sezonumda Şampiyonlar Ligi'ndeki gollerim çok özeldi. Süper Lig'de Kocaeli deplasmanında 3. yıldızı takmak başka bir duyguydu."

"İLK YARI OYNASAM ŞAMPİYON OLURDUK" "Fatih Hoca'nın dönüşüyle bir anda kendimi kulübede buldum. Yeni transferler yapıldı. Antrenmanda sürekli çalışan ama forma bulamayan bir futbolcu oldum. İkinci yarıda hoca bana forma verdi ve 18 gol attım ama Beşiktaş şampiyon oldu. Fatih Hoca belki beni sezon başı kullansaydı şampiyon olurduk."