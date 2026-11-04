Galibiyet sonrası olay yorum! Galatasaray için ilk 24 iddiası

"İLK 24 İÇİN YETERLİ" UĞUR MELEKE

"Galatasaray ilk 4 maçının birini elit bir rakiple (Barcelona ile) oynadı. Ancak diğer üç rakibi aşağı yukarı kendi kategorisindeki ekipler. Ve bu üç rakipten ikisini yenmesi, Lille ve Stuttgart’tan 6 puan çıkarması son derece olumlu. Üstelik Galatasaray bunu 8 Ekim-8 Kasım arası bir ayda 8 maçlık sert fikstürde başardı. Bu süreçte üç zorlu Devler Ligi maçı, bir de süper derbi oynadı. Ligde şu anda lider. Şampiyonlar Ligi’nde de şu anda yakaladığı bir buçuk puan ortalaması “ilk 24” için fazlasıyla yeterli." [Hürriyet]