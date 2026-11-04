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Galibiyet sonrası olay yorum! Galatasaray için ilk 24 iddiası

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükseltti. Sarı-kırmızılıların performansı, karşılaşmanın ardından spor yazarlarının yorumlarıyla gündeme damga vurdu.

Galibiyet sonrası olay yorum! Galatasaray için ilk 24 iddiası
Cevdet Berker İşleyen

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Stuttgart'ı konuk etti. Rams Park'ta oynanan maçta goller ilk yarıda geldi. Maçı 2-0 kazanan Galatasaray'da goller Aleksey Batrakov'dan geldi.

Üst üste 2. galibiyetini alan Galatasaray puanını 6 yaptı. Stuttgart ise 7 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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"ŞANSINI ÇOĞALTTI" LEVENT TÜZEMEN

Galibiyet sonrası olay yorum! Galatasaray için ilk 24 iddiası G1

"15 dakikada attığı iki gol tribünlerin bir anda zafer sarhoşluğu yaşamasına katkı yaptı. Mütevazı kimliğinin yanı sıra çalışkanlığı, zekası ve kalitesi ile ön plana çıkan Batrakov, iki golde de ders sayılabilecek 2 kaliteli vuruş yaptı. İlk golde üst ağlara topu yapıştırdı, ikinci golde kalecilerin ölü noktası olan bacak arasına vurdu. Galatasaray, 6 puana çıkarak gruplardaki şansını fazlasıyla çoğalttı." [Sabah]

BATRAKOV ÖVGÜSÜ OSMAN ŞENHER

Galibiyet sonrası olay yorum! Galatasaray için ilk 24 iddiası G2

"Batrakov’u başlığa çıkardım, neden? Bu çocuk şu an Avrupa’nın en üst seviyesindeki topçularla eşit durumda. Attığı iki gole bir şey demiyorum. Koştu, takip etti, pozisyonu buldu ve affetmedi. Hele ikinci golde kalecinin bacakları arasından fileleri havalandırdı. Rus futbolcu sahanın her yerinde. Orta sahada en az stoperler kadar, Stuttgart’ın ataklarını kesti. İkili mücadelelerin tamamını kazandı. Suratına yumruk yedi, kaşı patladı oyununda en ufak bir düşüş olmadı. Tekme yedi, ayağına bastılar hakem seyretti, Batrakov oynadığı müddetçe sahanın yıldızıydı. Belki de Şampiyonlar Ligi’nde haftanın futbolcusu seçilecek." [Milliyet]

"İLK 24 İÇİN YETERLİ" UĞUR MELEKE

Galibiyet sonrası olay yorum! Galatasaray için ilk 24 iddiası G3

"Galatasaray ilk 4 maçının birini elit bir rakiple (Barcelona ile) oynadı. Ancak diğer üç rakibi aşağı yukarı kendi kategorisindeki ekipler. Ve bu üç rakipten ikisini yenmesi, Lille ve Stuttgart’tan 6 puan çıkarması son derece olumlu. Üstelik Galatasaray bunu 8 Ekim-8 Kasım arası bir ayda 8 maçlık sert fikstürde başardı. Bu süreçte üç zorlu Devler Ligi maçı, bir de süper derbi oynadı. Ligde şu anda lider. Şampiyonlar Ligi’nde de şu anda yakaladığı bir buçuk puan ortalaması “ilk 24” için fazlasıyla yeterli." [Hürriyet]

"TİTREDİ VE KENDİNE DÖNDÜ" ATTİLA GÖKÇE

Galibiyet sonrası olay yorum! Galatasaray için ilk 24 iddiası G4

"Bazı gerçekler vardır: Masalsıdır, hayalden bile güzeldir. Ama gözle görür, elle uzanırsınız. Somuttur yani. Galatasaray işte öylesine masalsı gerçeklikle açtı perdeyi… 12. ve 15. dakikalarda Batrakov’un olağanüstü sezgisi, enerjisi ve teknik ustalığıyla attığı iki gol Seyrantepe’yi cennete çevirdi. Galatasaray kötü başladığı kampanyada 6 puana ulaştı. Titredi ve kendine döndü!" [Milliyet]

"STUTTGART ŞAŞKINA DÖNDÜ" MUSTAFA ÇULCU

Galibiyet sonrası olay yorum! Galatasaray için ilk 24 iddiası G5

"Her iki tarafın da kazanma arzusu içinde olduğu maça Galatasaray bunaltan ön alan baskısı ile özellikle sağ kanattan etkili ataklarla başladı. Her maç üstüne koyarak yükselen ve gecenin yıldızı Batrakov'un 15 dakikada attığı 2 gol karşısında Stuttgart "Ben nereye geldim'' dercesine şaşkına döndü. Leweling'in direklerden dönen topu maçın kırılma anı oldu. Galatasaray baskısından bunalan, nefes alamayan, oyun kurmakta zorlanan Stuttgartlı oyuncular sinirlendiler ve arka arkaya fauller yapmaya başladılar." [Sabah]

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VfB Stuttgart son dakika galatasaray şampiyonlar ligi
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