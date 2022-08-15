Gamador İnşaat, milli güreşçi Rıza Kayaalp'e sponsor oldu

Gamador İnşaat firması, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp'e sponsor oldu.

JW Marriott Ankara'da mili güreşçi Rıza Kayaalp ve Gamador İnşaat arasında sponsorluk imza töreni düzenlendi.

Rıza Kayaalp, yaptığı konuşmada, "Burada sporculuk yaşantım boyunca attığım imzaların belki de en anlanmasını atacağım. Büyük ihtimalle profesyonel güreşçilik kariyerimdeki son sponsorluk imzam olacak." dedi.

Anlaşmanın 2 yıllık olduğunun bilgisini veren Rıza, "İnşallah bu süreci yeni dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonluklarıyla taçlandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gamador İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karaarslan ile firma ortaklarında Ertan Üşenmez'e destekleri için teşekkür eden milli güreşçi, şöyle konuştu:

"Dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar ortadayken, şirketlerimizin elini taşın altına koyarak, Türk sporu ve sporcusunun yanında yer alması benim için büyük anlamlar taşıyor. Ülkemiz adına birçok dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanmış, olimpiyat ikinciliği elde etmiş milli bir sporcu olarak kariyerim boyunca ana hedefim, örnek bir insan ve sporcu olmaktı. Bu çizgimi bundan sonra da devam ettirmeye gayret edeceğim. Gamador İnşaat ailesiyle hayata bakış açımız tam da burada örtüşüyor. Onlar da benim gibi bu ülkenin toprağından, insanından ve sevgisinden besleniyorlar, bu ülkede kazandıklarını yine bu ülke için harcıyorlar. Gamador İnşaat ve onun gibi değerli markalarımızın yapmış olduğu bu sponsorluklar bu yüzden çok değerli."

Bundan sonraki kariyer hedeflerini anlatan Rıza Kayaalp, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'i geçmeyi, 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak güreşi zirvede bırakmayı istediğini vurguladı.

Rıza, eylül ayında Sırbistan'da yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası'nda da altın madalya kazanarak, 5. dünya şampiyonluğunu elde etmeyi de amaçladığını dile getirdi.

- Farklı branşlarda da destekler sürecek

Gamador İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karaarslan, defalarca dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşamış Rıza Kayaalp'i bundan sonraki spor hayatında desteklemek için önemli bir iş birliğine gittiklerini söyledi.

"Gamador İnşaat olarak ekonomik anlamda ülkemize, insanlarımıza ve çalışanlarımıza katkı sağlamak adına çok yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz." diyen Karaarslan, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyayla birlikte zor bir dönemde geçerken ülkemizde üretimin, istihdamın ve umudun korunması ve artırılması bizce kritik önemdedir. Bu ülkeden kazandıklarımızı, yine bu ülkeye yatırmak, ortak değerlerimizi desteklemek en büyük motivasyonumuzdur. Rıza Kayaalp dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdırmış çok başarılı bir sporcu olmasının yanı sıra kişiliği, çalışkanlığı ve mütevaziliğiyle hepimiz için örnek bir insan olma özelliği de taşımaktadır."

Anlaşmanın 2 yıllık olduğunu belirten Karaarslan, "Rıza'nın sadece gelecekteki bireysel başarılarını değil, örnek sporcu ve örnek insan özelliklerinin daha fazla tanıtılmasını, geleceğin sporcularının Rıza'dan daha fazla faydalanmasını, uluslararası arenada yeni Rıza Kayaalplerin var olmasına da destek vermeyi hedeflediğimizi vurgulamak istiyorum. Türk sporunun ekonomik ihtiyaçlarına duyarlı olmak, yetenekli gençlerimizin bu alanlara girme cesaretlerini artırmak, devletimizin çabalarına imkanlar dahilinde katkı sağlamak bize göre bu ülkeden kazanan bütün şirketlerin görevi olmalıdır." şeklinde konuştu.

Karaarslan, sadece güreşte değil, farklı branşlarda da destek programları oluşturduklarını, önümüzdeki günlerde ülke sporunun ve sporcularının desteklenmesi için birçok imza töreni düzenleyeceklerini kaydetti.