Gastronomi Sokağı, Gastronomi Festivali ile açıldı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesince hayata geçirilen Gastronomi Sokağı, Gastronomi Festivali 2022 ile açıldı.

Festival açılışına AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile şefler Somer Sivrioğlu, Sefa Özyaykılıç, Türev Uludağ, Kemal Can Yurttaş, Umut Reçber'in yanı sıra mutfak sanatlarına ilgi duyanlar katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Belediye Başkanı Türkmen, Üsküdar'ın kültürü ve yaşam tarzının yıllar içinde bu sokakta biriktiğine dikkati çekerek, Gastronomi Sokağı'nın 100'e yakın iş yeriyle beraber bir mutfak sanatları merkezi haline geldiğini söyledi.

Gastronomi Sokağı'nın saat 9.00 ile 00.00 arasında araç trafiğine kapalı olacağını ifade eden Türkmen, "Burada bulunan işletmelerimiz sokağın sağlı sollu yanlarına masa ve sandalyelerini atarak misafirlerini ağırlayabilecekler. Bu güzel sokağımız esnafıyla ve misafirleriyle tam bir buluşma yeri olacak." dedi.

- "Amacımız Türk mutfak zenginliğini yerli ve yabancı turistlerimizle buluşturmak"

Türkmen, Türkiye'nin dünyanın en güzel coğrafyasına sahip olduğuna vurgu yaparak, yemek kültürüne ilişkin şunları kaydetti:

"Yemek kültürü sadece mutfakla, yemekle, alakalı bir mesele değil. Antropolojisiyle, kültürüyle, tarihiyle, medeniyetiyle, coğrafyasıyla tam bir mozaik, tam bir kültür, tam bir zenginlik... Bu kültürümüzü hem yaşatmak hem değerlerimizin üzerine ilave zenginlikler katmak hem de bu süreci işletmek, pazarlamak gerekiyor. Bizim asıl amacımız Türk mutfak zenginliğini hem gelecek kuşaklara tanıtmak hem de yerli ve yabancı turistlerimizle buluşturmak. Bu bir pazarlama meselesidir. Bu aynı zamanda bir tarih, kültür meselesidir. Kültürümüzü gençlerimizle birlikte daha iyi noktalara taşımak istiyoruz. Bunun da İstanbul'da en güzel yapılacağı yer burasıdır."

Açılış öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan şef Somer Sivrioğlu ise böyle bir sokağın gastronomiye ayrılmış olmasından dolayı çok sevindiğini belirterek, "Bu çok önemli ülkemiz ve Üsküdar için. İnşallah diğer ilçelere de örnek olur ve bu tip sokaklar Türkiye'de çoğalır. Çünkü gastronominin bir yerde buluştuğu noktaların olması bizim için çok önemli." diye konuştu.

Sivrioğlu, havanın sıcak olmasına rağmen insanların ilgisinin yoğun olduğuna işaret ederek, Gastronomi Sokağı'nın herkesin damak zevki ve bütçesine göre her türlü lezzeti bulabildiği bir yer olduğunu ifade etti.

Festivalde ayrıca, Geleneksel Mutfak, Yurtdışında Türk Mutfağı, Vegan Tatlılar, Sushi Teknikleri, Adana Kebap Teknikleri gibi mutfağın farklı uzmanlık alanlarına dokunan workshoplar düzenlenecek.

Gastronomi tutkunları ve kariyer yaşamını gastronomi odağında şekillendirmek isteyen herkesi buluşturan Gastronomi Sokağı'ndaki festival, gün boyunca devam edecek.