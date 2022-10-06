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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı

06.10.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Valilik binası önündeki törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile 14. Mekanize Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programa Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam edildi.

Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösteri yaptığı programda, öğrenciler şiir okudu, Karslı aşıklar sahne aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, burada yaptığı konuşmada, memleketi karış karış gezen Atatürk'ün sık sık düzenlediği yurt gezilerinin Cumhuriyetin ilk 15 yılında toplumsal gelişimin ve kalkınmanın sağlanması açısından büyük önem taşıdığını anlattı.

Atatürk'ün bu çerçevede Kars'a da geldiğine işaret eden Çetin, "98 yıl önce gerçekleşen bu tarihi gezi, yeni kurulmuş Cumhuriyetin ve liderinin bölgeye verdiği önemi ortaya koyması bakımından çok önemlidir. Ayrıca bu seyahat 40 yıllık esaretten henüz kurtulmuş Kars halkına umut olmuş, halka moral ve motivasyon sağlamıştır." dedi.

Programa, Kars Vali yardımcıları Muhammet Furkan Tuna, Muhammet Enes Çıkrık, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Ahmet Kınık, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, çeşitli kurumların yöneticileri ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı

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