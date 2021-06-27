Gaziantep Başkanı Akınal ve teknik direktör Bulut, gazetecilerle buluştu

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekibi Gaziantep'in başkanı Cevdet Akınal, takımı el birliğiyle başarılara ulaştıracaklarını ifade ederek, "Ne yaparsak ortak akılla yapacağız. Takımımızı üst sıralara ve Avrupa'ya götürmeye çalışacağız." dedi.

Kulüp tesislerinde gazetecilerle bir araya gelen Akınal, yaptığı açıklamada, görev geldikten 2 gün sonra teknik direktör Erol Bulut ile anlaştıklarını söyledi.

Sözleşmesi sona eren futbolcular olduğunu ifade eden Akınal, şunları kaydetti:

"Hocamız takımı analiz etmiş, istemediğini yolladık. Mirallas bizi oyaladı, vazgeçtik. Muhammet Demir'in sözleşmesi bitmişti, Başakşehir'e gitti. Başakşehir'in istediği parayı vermeyeceğiz, şartlarımızla anlaşırsak alırız. Aykut hoca onu deneyecekmiş. Orta sahanın ortasına bir oyuncu almayı düşünüyoruz. Andre Felipe'yi para vererek gönderdik. Mukavele yaptığımız oyuncular var. Şu anda defansımız çok sağlam. Bir sol bek iyi bir santrfor aldığımız zaman başarılı olacağımız kanaatindeyiz. Bunu el birliği ile yapacağız. Her türlü eleştiriye açığız. Ne yaparsak ortak akılla yapacağız. Takımımızı üst sıralara ve Avrupa'ya götürmeye çalışacağız. Ukraynalı genç bir oyuncu aldık. O çok iyi bir futbolcu olacak. Sagal ve Doğan Erdoğan'ı aldık."

Yabancı hocayla her şeyi konuşamadıklarını aktaran Cevdet Akınal, "Yerli hocayla sabah akşam sohbet ediyoruz. Yabancı teknik direktörlerin istemediği oyuncuları göndermek için 25 milyon lira para ödedik." diye konuştu.

"Kulübün ne kadar borcu var" sorusu üzerine Akınal, kulübün vergi borcunun dışında bir borcunun olmadığını belirtti.

- Erol Bulut: "Bu sene hedefimiz üst sıralarda yer alabilmek"

Teknik Direktör Erol Bulut, Gaziantep'te olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kulübün hedeflerini biliyorum. Bu sene hedefimiz üst sıralarda yer alabilmek. En iyisini yapmaya çalışacağız. Bunun futbolcu, yönetim ve medyamızla birlikte olması gerekiyor. Ben değil, biz olarak yola çıkıp sonuna kadar götüreceğiz. Büyük bir kulüpten ayrıldığımda hedefi olan bir kulübe gitmek istedim. 2 sene önce de yine Gaziantep ile görüşmüştüm. Son 2 senedir, Gaziantep ilk 10 içerisinde yer alan bir takım. Şu an hem Avrupa hem de Türkiye'de transferle ilgili hareket yok. Takıma bakacağız analiz ediyoruz. Eksiklerimizi yönetimimize sunacağız. Doğru kişileri yan yana getirip oynatmak istiyoruz."

Bulut, yabancı futbolcu sınırlamasıyla ilgili soruya ise "Yabancı sayısı serbest olmalıdır. Kısıtlama ile altyapıdan iyi oyuncu çıkmaz. 14 yabancı serbestken daha çok yurt dışına oyuncu gönderdik. Bu kulüpte hak eden oynayacak." şeklinde cevap verdi.