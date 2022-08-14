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Gaziantep Basketbol'da sporcular sağlık kontrolünden geçirildi

14.08.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Basketbol'da sporcular sağlık kontrolünden geçirildi

GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'da oyuncular sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Uğur Öğüt, Birkan Batuk, Metin Türen, Damyean Dotson, Leyton Hammonds, Leon Apaydın ile bazı genç oyuncular Medical Point Hastanesi'nde kontrolden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcuların, ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı.

Basketbolcuların sağlık kontrolleri akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Gaziantep Basketbol'da sporcular sağlık kontrolünden geçirildi

Gaziantep Basketbol'da sporcular sağlık kontrolünden geçirildi

Gaziantep Basketbol'da sporcular sağlık kontrolünden geçirildi

Gaziantep Basketbol'da sporcular sağlık kontrolünden geçirildi

Gaziantep Basketbol'da sporcular sağlık kontrolünden geçirildi

Gaziantep Basketbol'da sporcular sağlık kontrolünden geçirildi

Gaziantep Basketbol'da sporcular sağlık kontrolünden geçirildi

Gaziantep Basketbol'da sporcular sağlık kontrolünden geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Basketbol sağlik test

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