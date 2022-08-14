Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Uğur Öğüt, Birkan Batuk, Metin Türen, Damyean Dotson, Leyton Hammonds, Leon Apaydın ile bazı genç oyuncular Medical Point Hastanesi'nde kontrolden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcuların, ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı.

Gaziantep Basketbol'da sporcular sağlık kontrolünden geçirildi

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