Gaziantep, Beşiktaş maçına odaklandı

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Cumartesi günü evinde Beşiktaş'ı konuk edecek olan Gaziantep'in teknik direktörü Erol Bulut, rakibin kim olduğuna bakmadan kendi oyunlarını oynayacaklarını söyledi.

Bulut, idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük'e karşı şanssız bir şekilde yenildiklerini dile getirdi.

Bireysel hataların maçta skoru etkilediğini belirten Bulut, "İlk yarıyı istediğimiz şekilde oynayamadık, ona rağmen yakaladığımız pozisyonlar vardı. Maalesef bireysel hatalar yaparsanız rakip sizi cezalandırır." dedi.

Beşiktaş maçına yoğunlaştıklarını ifade eden Bulut, şöyle devam etti:

"İnşallah Beşiktaş maçında daha az hata ve yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirme şansı bulur, istediğimiz sonucu alırız. Sadece Beşiktaş değil, bizim için her maç önemli. Evet son şampiyona karşı oynuyoruz. İyi bir başlangıç yaptılar. Ama biz rakibe bakmadan kendi oyunumuza konsantre olacağız. Ne yapabilir, ne alabilir onun peşinde olacağız."

Bulut, sakatlığı bulunan Maxim'in tam olarak iyileşmediğini belirterek, "Maalesef bu hafta bizimle olmayacak. Ayağındaki kırık yüzde 70 iyileşmiş görünüyor. Tahminim iki hafta daha sahalardan uzak kalacak." ifadelerini kullandı.

Erol Bulut, transfer çalışmalarıyla ilgili bir soruyu, "Bu hafta iki arkadaşımız aramıza katıldı. Tahmin ediyorum ki bir kaç gün içinde bir kaç arkadaş daha aramıza katılacak." diye yanıtladı.

- Yeni transferler idmanda

Kırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Bulut yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Bu arada yeni transferler Joao Figueiredo ve Alexander Merkel takımla ilk antrenmanına çıktı.