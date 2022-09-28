GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Antrenmana tedavisi devam eden Mustafa Eskihellaç katılmadı.
Kırmızı-siyahlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
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