Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Avusturya Ligi temsilcilerinden Admira Wacker forması giyen genç futbolcu Onurhan Babuscu ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Onurhan'a, 'kulübümüze hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gaziantep FK, Onurhan Babuscu'yu transfer etti

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