YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep FK, Tomas Pekhart'ı transfer etti

Gaziantep FK, Tomas Pekhart'ı transfer etti

10.08.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Tomas Pekhart'ı transfer etti

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Polonya Ligi temsilcilerinden Legia Varşova'da forma giyen Çek milli futbolcu Tomas Pekhart'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki golcü futbolcu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transfer Tomas Pekhart, Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal ile yönetim kurulu üyemiz Ayşen Ahi'nin de katılımıyla düzenlenen imza töreninde kendisini kulübümüze bağlayacak olan 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Tomas Pekhart'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep FK, Tomas Pekhart'ı transfer etti

Gaziantep FK, Tomas Pekhart'ı transfer etti

Gaziantep FK, Tomas Pekhart'ı transfer etti

Gaziantep FK, Tomas Pekhart'ı transfer etti

Gaziantep FK, Tomas Pekhart'ı transfer etti

Gaziantep FK, Tomas Pekhart'ı transfer etti

Gaziantep FK, Tomas Pekhart'ı transfer etti

Gaziantep FK, Tomas Pekhart'ı transfer etti

Gaziantep FK, Tomas Pekhart'ı transfer etti

Gaziantep FK, Tomas Pekhart'ı transfer etti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Gaziantep FK

Gaziantep Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:05
Sabah
05:36
Öğle
12:41
İkindi
16:27
Akşam
19:36
Yatsı
21:01
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Daha lezzetlisini yemediniz! Püf noktası...

Daha lezzetlisini yemediniz! Püf noktası...

Sokak ortasında iç çamaşırlı protesto! Tepki çekti ama...

Sokak ortasında iç çamaşırlı protesto! Tepki çekti ama...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.