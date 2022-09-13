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Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

13.09.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 18 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Ligde son oynanan HangiKredi Ümraniyespor karşısında forma giyen futbolcuları takımdan ayrı çalıştı. Diğer futbolcular ise koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK hazırlık

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