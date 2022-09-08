GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.
Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda, futbolcular daha sonra çift kale maç yaptı.
Kırmızı-siyahlı takım, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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