YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

08.09.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda, futbolcular daha sonra çift kale maç yaptı.

Kırmızı-siyahlı takım, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Ümraniyespor Gaziantep FK spor toto

Gaziantep Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

İmsak
04:37
Sabah
06:00
Öğle
12:33
İkindi
16:08
Akşam
18:57
Yatsı
20:14
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.