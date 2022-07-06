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Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

06.07.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana yeni transfer Marko Jevtovic de katıldı.

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Bolu Gaziantep FK hazırlık yeni sezon

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