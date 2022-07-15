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Gaziantep ve çevre illerde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

15.07.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep ve çevre illerde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Gaziantep İl Müftülüğünce Şahinbey ilçesindeki Ulu Cami'de mevlit programı gerçekleştirildi.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, Büyükşehir Belediyesince lokma dağıtıldı.

Etkinliğe, Vali Davut Gül, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa İl Müftülüğü tarafından tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Camisi'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve hatim duası okundu, şehitler için dua edildi.

Mevlide, Vali Salih Ayhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın ardından Eyyübiye Belediyesince vatandaşlara lokum ve limonata ikramında bulunuldu.

​​​​​​​- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta tarihi Ulu Cami'de düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okunan mevlidin ardından dua edildi.

Mevlide, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

- Malatya

Malatya'da ise Söğütlü Cami'de mevlit okutuldu, şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldı, katılımcılara mevlit şekeri ikram edildi.

Mevlide, Vali Hulusi Şahin, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Zafer Uğur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve vatandaşlar katıldı.

- Adıyaman

Adıyaman'da Yenipınar Cami'de düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okunan mevlidin ardından şehitler için dua edildi.

Mevlide, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

- Kilis

Kilis'te de bütün camilerde şehitler için cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'nde düzenlenen programa katılan İl Müftü Vekili Cengiz Çolak, 15 Temmuz şehitleri için okunan hatimlerin duasını yaptı.

Gaziantep ve çevre illerde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Gaziantep ve çevre illerde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

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Şanlıurfa Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
03:28
Sabah
05:09
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:52
Yatsı
21:27
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