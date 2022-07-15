Cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve hatim duası okundu, şehitler için dua edildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Gaziantep ve çevre illerde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

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