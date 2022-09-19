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Gaziantep ve Malatya'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

19.09.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep ve Malatya'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Malatya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cuma Erdem, Türkiye Harp Mamülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi Başkanı Cebbar Cücük, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Gaziler adına konuşan Adem Fakçı, şehit ve gaziliğin savaş meydanlarında erişebilecek en şerefli mertebelerden olduğunu belirterek, "Özellikle gazi şehir Gaziantep'te bir gazi olarak yaşamaktan onur ve gurur duyuyorum." dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda şiir dinletisi yapıldı.

- Malatya

Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na, Vali Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı İbrahim Cengiz çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şahin ve beraberindekiler, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret ederek, şehit mezarlarına kırmızı ve beyaz karanfil bıraktı.

Protokol, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti.

Törene İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Gaziantep ve Malatya'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Gaziantep ve Malatya'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Malatya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Malatya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Malatya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Malatya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Malatya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Malatya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Malatya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Malatya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

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Hulusi Şahin Gaziantep Malatya

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