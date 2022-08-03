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Gaziantepli işitme engelli çift nikah masasında işaret diliyle "evet" dedi

03.08.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantepli işitme engelli çift nikah masasında işaret diliyle "evet" dedi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantepli işitme engelli genç çift, nikah masasında işaret diliyle "evet" diyerek yaşamlarını birleştirdi.

Aile ve yakınlarının yardımlarıyla tanışan Ahmet Eren Polat (21) ile Siyabe Avcı (20), bir süre önce evlenme kararı aldı. Şahinbey Belediyesi Evlendirme Dairesine başvuran çift, işlemlerini tamamlayarak nikahlarını kıymak için tarih aldı.

Törende, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun işaret diliyle anlaştığı ve nikahını kıydığı çift, dünyaevine girmenin mutluluğu yaşadı.

Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediye olduklarını kaydeden Tahmazoğlu, "Siyabe Hanım ve Ahmet Bey çiftimizin nikahını kıydık. Gençlerimizi evlenmeye teşvik ediyoruz. Şu ana kadar çok sayıda engelli çiftin nikahını kıydım. Onlarla gerek gözle gerek işaret diliyle gerekse de kalp yoluyla anlaşıyoruz. Çiftimizin mutluluklarını da gözlerinde okuyoruz. Allah mutlu, mesut etsin." diye konuştu.

Gaziantepli işitme engelli çift nikah masasında işaret diliyle "evet" dedi

Gaziantepli işitme engelli çift nikah masasında işaret diliyle "evet" dedi

Gaziantepli işitme engelli çift nikah masasında işaret diliyle "evet" dedi

Gaziantepli işitme engelli çift nikah masasında işaret diliyle "evet" dedi

Gaziantepli işitme engelli çift nikah masasında işaret diliyle "evet" dedi

Gaziantepli işitme engelli çift nikah masasında işaret diliyle "evet" dedi

Gaziantepli işitme engelli çift nikah masasında işaret diliyle "evet" dedi

Gaziantepli işitme engelli çift nikah masasında işaret diliyle "evet" dedi

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep işitme engelli

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